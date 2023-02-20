Делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину вторжения РФ 20 февраля, 19:10 Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / pixabay)

Делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев в годовщину российского вторжения — 24 февраля.

Эту информацию подтвердил член правящей партии Грузинская мечта Ираклий Заркуа, сообщает Эхо Кавказа.

«Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений», — сказал он.

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При этом Заркуа добавил, что власти Грузии «поддерживают украинский народ», делают «все на всех уровнях», тогда как многие сильные страны, в том числе и европейские, «не осмелились сделать то, что осмелилась Грузия против России».