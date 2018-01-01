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Делают перевязки, ставят капельницы: адвокат рассказала об условиях содержания и состоянии раненых украинских моряков

Сегодня, 09:41
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Состояние всех трех захваченных украинских моряков главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное

Адвокат Евгения Закревская рассказала, что трое украинских моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, находятся в больнице следственного изолятора №1 в Москве.

В эфире Громадського адвокат заявила, что о состоянии украинских моряков ей рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Павел Пятницкий.

"Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье... Качеством питания раненые довольны, претензий любых к медикам санитарной части изолятора или инспекторам УФСИН Москвы не имеют", - сказала она.

Сотрудник контрразведки СБУ Василий Сорока, который во время атаки РФ получил осколочное ранение руки, находится в одиночной камере.

Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног - с двумя сокамерниками, которые якобы помогают ему выходить на прогулку. Эйдеру также выдали трость.

Третий ранен моряк - Андрей Артеменко - тоже находится в камере с двумя соседями, у него осколочное ранение руки и поврежденные белки глаз.

"Сразу после поступления все трое были осмотрены терапевтом, хирургом, невропатологом и инфекционистом. Им сделали ЭКГ, УЗИ, взяты анализы, а Артеменко 3 декабря дополнительно осмотрен офтальмологом... Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное", - добавила Закревская.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в госпиталь СИЗО Матросская тишина в Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранили верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Лефортово Украинские моряки Россия

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