«Хотят буквально добить и уничтожить». Делаем все, чтобы обеспечить оборону перед наступлением россиян на Донбассе — Зеленский 17 апреля, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государства делает все, чтобы обеспечить оборону перед наступлением российской армии на Донбассе.

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Об этом он сообщил в видеообращении.

«Российские войска готовятся к наступлению на востоке нашего государства. Уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как и российские военные уничтожают и Мариуполь. Они хотят стереть с лица земли и другие города, другие общины Донецкой и Луганской областей. Делаем все, чтобы обеспечить оборону», — сказал президент.

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Глава государства также отметил, что держит постоянную связь с партнерами Украины и поблагодарил всех тех, кто оказывает помощь.

«Постоянно контактируем с партнерами. Благодарен тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы и судьбы людей, которые могут быть спасены», — сказал он.

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