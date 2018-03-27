Дела по лишенным неприкосновенности нардепам направят в суд уже в этом году - Луценко

Судебные процессы в отношении большинства народных депутатов, в отношении которых было решение Парламента о снятии депутатской неприкосновенности, состоятся в этом году.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV.

"Народные депутаты имеют особый статус и правоохранительная система не имеет права начинать какие-либо действия до решения Парламента о лишении депутатского иммунитета. Поэтому, когда такое разрешение предоставляется, начинается долгая рутинная работа: допросы, экспертизы, которые часто длятся до года и другие следственные действия. Однако в этом году, я уверен, большинство из депутатов, на которых было решение Парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены к судебным процессам", - заявил Луценко, комментируя ситуацию вокруг судебных процессов в отношении нардепов, которые были лишены депутатской неприкосновенности ранее, однако до сих пор не получили обвинительных приговоров суда.

Также Луценко заверил, что Надежда Савченко - не последний народный депутат, в отношении которого было подано представление в Раду о снятии депутатского иммунитета.

"Это не последний народный депутат, я видел материалы, которые свидетельствуют о следующих прошениях в парламент, они будут исключительно обоснованные и базироваться на полученных законным путем доказательствах", - отметил Луценко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на арест депутата Надежды Савченко. 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Савченко без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном. По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Вера Савченко заявила о том, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте ее сестры Надежды под давлением со стороны Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

Защита Савченко подала апелляцию на арест нардепа.