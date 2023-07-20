Двух титушек из Харькова заочно приговорили к семи годам тюрьмы за похищение и пытки человека 20 июля, 17:10 21 января 2014 возле станции метро Петровка в Киеве Харченко и Руденко вместе с группой лиц напали на участников Автомайдана (Фото:Адвокатська дорадча група)

Суд заочно приговорил к семи годам тюрьмы двух жителей Харькова, Антона Харченко и Александра Руденко, которые во время Революции Достоинства похитили и пытали человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора и Адвокатская совещательная группа в Facebook.

«Семь лет лишения свободы титушкам Харченко и Руденко, которые вместе с другими похитили 21 января 2014 возле станции метро „Петровка“ Владислава Иваненко», — сообщает Адвокатская совещательная группа.

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Отмечается, что 14 июля Дарницкий суд объявил приговор Антону Харченко и Александру Руденко. Их признаны виновными в пытках, хулиганстве, похищении человека и незаконном препятствии организации или проведению собрания и митингов.

По данным следствия, вечером 21 января 2014 возле станции метро Петровка в Киеве Харченко и Руденко вместе с группой лиц напали на участников Автомайдана.

«Во время нападения подозреваемые по ошибке идентифицировали гражданина как участника Автомайдана. Они похитили его и переместили в один из автобусов, на которых утром приехали из Харькова в Киев», — сообщает Офис генпрокурора.

Мужчину вывезли в лесную местность в районе станции метро Бориспольская в Киеве.

Следствие утверждает, что 22 января 2014 потерпевшего незаконно удерживали в палатке.

«Руководитель Оплота лично его пытал, мучил и применял другие насильственные действия с целью получения информации об обстоятельствах организации и деятельности Автомайдана», — добавили в пресс-службе.

Обвиняемые укрываются от следствия на территории России. В прокуратуре напомнили, что за совершение преступлений к уголовной ответственности в общей сложности привлечены 16 человек, в отношении девяти из них судами вынесены обвинительные приговоры.