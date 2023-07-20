Двух титушек из Харькова заочно приговорили к семи годам тюрьмы за похищение и пытки человека
21 января 2014 возле станции метро Петровка в Киеве Харченко и Руденко вместе с группой лиц напали на участников Автомайдана (Фото:Адвокатська дорадча група)
Суд заочно приговорил к семи годам тюрьмы двух жителей Харькова, Антона Харченко и Александра Руденко, которые во время Революции Достоинства похитили и пытали человека.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора и Адвокатская совещательная группа в Facebook.
«Семь лет лишения свободы титушкам Харченко и Руденко, которые вместе с другими похитили 21 января 2014 возле станции метро „Петровка“ Владислава Иваненко», — сообщает Адвокатская совещательная группа.
Отмечается, что 14 июля Дарницкий суд объявил приговор Антону Харченко и Александру Руденко. Их признаны виновными в пытках, хулиганстве, похищении человека и незаконном препятствии организации или проведению собрания и митингов.
По данным следствия, вечером 21 января 2014 возле станции метро Петровка в Киеве Харченко и Руденко вместе с группой лиц напали на участников Автомайдана.
«Во время нападения подозреваемые по ошибке идентифицировали гражданина как участника Автомайдана. Они похитили его и переместили в один из автобусов, на которых утром приехали из Харькова в Киев», — сообщает Офис генпрокурора.
Мужчину вывезли в лесную местность в районе станции метро Бориспольская в Киеве.
Следствие утверждает, что 22 января 2014 потерпевшего незаконно удерживали в палатке.
«Руководитель Оплота лично его пытал, мучил и применял другие насильственные действия с целью получения информации об обстоятельствах организации и деятельности Автомайдана», — добавили в пресс-службе.
Обвиняемые укрываются от следствия на территории России. В прокуратуре напомнили, что за совершение преступлений к уголовной ответственности в общей сложности привлечены 16 человек, в отношении девяти из них судами вынесены обвинительные приговоры.