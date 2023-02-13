Кадры для Крыма. После деоккупации Украине понадобится около 50 тысяч людей для госуправления — Ташева
Крым, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
После деоккупации Крыма Украине понадобится около 50 тысяч работников, чтобы обеспечить «управляемость ситуацией» и работу государственного аппарата.
Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в понедельник, 13 февраля.
Она рассказала, что на освобожденном полуострове нужно будет создать по меньшей мере местные военные или военно-гражданские администрации, но сформировать штат только из горожан, девять лет живших в оккупации, не смогут.
«Вопрос даже не в доверии к людям. Вопрос в уровне готовности, признании действующего законодательства, уровне владения государственным языком и тому подобное», — объяснила Ташева.
По ее словам, вопросы кадровых резервов уже проработаны. В рамках экспертной работы обратились в разные госорганы с запросом по необходимому количеству должностей для полноценной работы и проанализировали статистику за 2013—2014 года. В частности, Ташева привела следующие данные МВД относительно дополнительных работников, необходимых для обеспечения выполнение задач в Крыму:
- Госпогранслужба — около 5000;
- Нацполиция — около 7200;
- ГСЧС — около 3000;
- Нацгвардия — 12,5 тысячи;
- Государственная миграционная служба — более 300;
- органы прокуратуры — около 550;
- ГБР — 300.
«Цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тысяч человек, значительную часть которых нужно набрать именно на подконтрольной украинскому правительству территории», — подчеркнула она.
Ранее о подготовке кадрового резерва для Крыма заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, на освобожденном полуострове руководящие должности могут получить ветераны.