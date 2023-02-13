Кадры для Крыма. После деоккупации Украине понадобится около 50 тысяч людей для госуправления — Ташева

13 февраля, 17:22
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Крым, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крым, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После деоккупации Крыма Украине понадобится около 50 тысяч работников, чтобы обеспечить «управляемость ситуацией» и работу государственного аппарата.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в понедельник, 13 февраля.

Она рассказала, что на освобожденном полуострове нужно будет создать по меньшей мере местные военные или военно-гражданские администрации, но сформировать штат только из горожан, девять лет живших в оккупации, не смогут.

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«Вопрос даже не в доверии к людям. Вопрос в уровне готовности, признании действующего законодательства, уровне владения государственным языком и тому подобное», — объяснила Ташева.

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По ее словам, вопросы кадровых резервов уже проработаны. В рамках экспертной работы обратились в разные госорганы с запросом по необходимому количеству должностей для полноценной работы и проанализировали статистику за 2013—2014 года. В частности, Ташева привела следующие данные МВД относительно дополнительных работников, необходимых для обеспечения выполнение задач в Крыму:

  • Госпогранслужба — около 5000;
  • Нацполиция — около 7200;
  • ГСЧС — около 3000;
  • Нацгвардия — 12,5 тысячи;
  • Государственная миграционная служба — более 300;
  • органы прокуратуры — около 550;
  • ГБР — 300.

«Цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тысяч человек, значительную часть которых нужно набрать именно на подконтрольной украинскому правительству территории», — подчеркнула она.

Ранее о подготовке кадрового резерва для Крыма заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, на освобожденном полуострове руководящие должности могут получить ветераны.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0xqAUq39qI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Деоккупация Крыма Тамила Ташева

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