Кадры для Крыма. После деоккупации Украине понадобится около 50 тысяч людей для госуправления — Ташева 13 февраля, 17:22 Крым, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После деоккупации Крыма Украине понадобится около 50 тысяч работников, чтобы обеспечить «управляемость ситуацией» и работу государственного аппарата.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в понедельник, 13 февраля.

Она рассказала, что на освобожденном полуострове нужно будет создать по меньшей мере местные военные или военно-гражданские администрации, но сформировать штат только из горожан, девять лет живших в оккупации, не смогут.

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«Вопрос даже не в доверии к людям. Вопрос в уровне готовности, признании действующего законодательства, уровне владения государственным языком и тому подобное», — объяснила Ташева.

По ее словам, вопросы кадровых резервов уже проработаны. В рамках экспертной работы обратились в разные госорганы с запросом по необходимому количеству должностей для полноценной работы и проанализировали статистику за 2013—2014 года. В частности, Ташева привела следующие данные МВД относительно дополнительных работников, необходимых для обеспечения выполнение задач в Крыму:

Госпогранслужба — около 5000;

Нацполиция — около 7200;

ГСЧС — около 3000;

Нацгвардия — 12,5 тысячи;

Государственная миграционная служба — более 300;

органы прокуратуры — около 550;

ГБР — 300.

«Цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тысяч человек, значительную часть которых нужно набрать именно на подконтрольной украинскому правительству территории», — подчеркнула она.

Ранее о подготовке кадрового резерва для Крыма заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, на освобожденном полуострове руководящие должности могут получить ветераны.