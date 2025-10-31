Статья уголовного закона о заражении «венерическими болезнями» опирается на риторику и термины 1920-х годов, когда еще не было антибиотиков и такие болезни грозили смертью — это мертвая устаревшая статья, это рудимент. В 2025-м мы должны говорить на языке доказательств и общественного здоровья: инфекций, передающихся половым путем, ранний скрининг, лечение, вирусная супрессия и уважение к правам человека.

Факты против стереотипов

Когда-то общество изолировало людей с лепрой, считая болезнь необратимым приговором. Сегодня такой животный страх перед невидимыми возбудителями не должен быть барьером на пути к цивилизованному миру, ведь человечество победило чуму, холеру и многие другие угрозы благодаря науке. Стигма и средневековое законодательство, как и безосновательные страхи, не могут препятствовать нормальной жизни десятков тысяч людей в Украине.

Научный прорыв Н=Н

Времена, когда ВИЧ был приговором, прошли. Современная медицина превратила ВИЧ из смертоносной инфекции в контролируемое хроническое заболевание. Благодаря современной антиретровирусной терапии (АРТ) люди, живущие с ВИЧ, могут вести полноценную жизнь, рожать здоровых детей и не инфицировать партнеров. Ключ к этому — концепция Н=Н (Не определяется — Не передается): если у человека неопределенная вирусная нагрузка, он не может передать вирус половым путем. Это изменило миллионы судеб — при условии доступа к тестированию и лечению.

Когда уголовное право вредит здоровью

Похоже, концепция Средневековья о болезнях как «наказании за грехи» каким-то образом перешла в Уголовный кодекс. В украинском законодательстве до сих пор действует наказание не только за инфицирование другого человека, но и за мнимое, «аморфное» поставление в опасность такого инфицирования, которое не привело и по своему характеру не могло привести к передаче ВИЧ — а именно статья 130 УК Украины. Еще менее понятным является криминализация заражения венерической болезнью (ст. 133 УК Украины), подавляющее большинство которых благодаря достижениям медицинской науки являются не более опасными, чем обычное ОРВИ.



На практике криминализация, якобы заботящаяся об общественном здоровье, мешает людям проходить тестирование или открыто обсуждать свой статус. Это усиливает стигму и дискриминацию.

ЮНЭЙДС без всяких сомнений подчеркивает: «Криминализация сокрытия, разглашения или передачи ВИЧ не соответствует принципам здравоохранения и современным научным данным».

Наталья Гуторова, главный научный сотрудник НИИ изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса НАПрН Украины

Наталья Гуторова, главный научный сотрудник НИИ изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса НАПрН Украины, комментирует: «Уголовная ответственность, предусмотренная действующим уголовным законодательством за поставление в опасность заражения ВИЧ (ч. 1 ст. 130), может держать в страхе людей, живущих с ВИЧ, и давать возможность для манипуляции другим людям над ними».

Минздрав Украины полностью поддерживает эту позицию. Заместитель министра Игорь Кузин отмечает: «Криминализация не снижает заболеваемости. Наоборот, она может отпугивать людей от тестирования и лечения, а без диагностики и терапии возрастает риск незамеченной передачи инфекции».

Законодательные инициативы в Верховной Раде

Сегодня на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект № 9398, уже принятый за основу. Этим законопроектом предлагается исключить статью 130 из Уголовного кодекса как дискриминационную и устаревшую, внести изменения в статью 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), добавив признак заражения особо тяжелой инфекционной болезнью. Перечень таких болезней будет определять Минздрав, что позволит избежать стигматизации отдельных групп. Кроме того, в тексте, подготовленном ко второму чтению, вполне обоснованно народные депутаты Украины предлагают исключить из УК Украины ст. 133 «Заражение венерической болезнью».



Пройден первый этап в профильном правоохранительном комитете. Сигнал из комитета: «не спешить ради скорости», а качественно доработать — это окно возможностей для более сильных обоснований.

Криминализация ВИЧ: почему пора привести законодательство Украины к международным стандартам

Игорь Кузин, заместитель Министра здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины также поддерживает этот законопроект, в частности норму о декриминализации ВИЧ: «Министерство разделяет подход, который соответствует рекомендациям ВОЗ/UNAIDS, что криминализация не должна быть инструментом общей политики в отношении ВИЧ, наоборот — государство должно расширять услуги по тестированию, лечению, профилактике и защите прав пациентов», комментирует Игорь Кузин, заместитель Министра здравоохранения Украины.

Международный опыт и позиция экспертов

Глобальная комиссия по вопросам ВИЧ и законодательства, созданная Программой развития Организации Объединенных Наций, пришла к выводу, что уголовные законы, направленные конкретно против ВИЧ, являются контрпродуктивными и часто нарушают права человека. Они основываются на устаревших представлениях и не пропорционально влияют на уязвимые группы.

Валерия Рачинская, директор по гендеру, правам человека и развитию сообществ БО «100% Життя»

Валерия Рачинская, директор по гендеру, правам человека и развитию сообществ БО «100% Життя», добавляет: «Легальность и нравственность — это разные вещи. Сегрегация и рабство были легальными, но были ли они моральными? Она призывает: «Юридическая наука должна следовать за медицинской. А медики уже давно четко сказали свое «да» декриминализации».

Эдвин Дж. Бернард, основатель и исполнительный директор Stichting HIV Justice

Эдвин Дж. Бернард, основатель и исполнительный директор Stichting HIV Justice, подчеркивает: устаревшие и дискриминационные законы все еще наказывают людей просто за то, что у них ВИЧ. «Пришло время Европе и миру привести законы в соответствие с современными научными знаниями, стандартами в области прав человека и целей в сфере здравоохранения. Там, где законы были отменены или ограничены, данные свидетельствуют об увеличении количества тестирований и лечения. Сообщества более охотно обращаются за медицинской помощью, когда не боятся уголовного преследования. Это усиливает усилия по достижению целей ЮНЭЙДС, уменьшает количество новых инфекций и улучшает качество жизни людей, живущих с ВИЧ. Декриминализация смещает акцент с наказания на поддержку, профилактику и лечение».

Почему термин « венерические» надо убрать

Статья 133 УКУ является устаревшей также потому, что термин «венерическая болезнь» больше не используется в международных классификаторах болезней. Его заменило понятие «инфекции, передающиеся половым путем» (ИППП). Большинство таких болезней легко лечатся, а их криминализация способствует самолечению и росту резистентности к антибиотикам. Уже около 10 лет медицинские классификации противоречат законодательным, поэтому на практике эта норма не применяется.

Что делать государству уже сейчас

Отменить специальные карательные статьи ( ст. 130 и 133 УК) и полагаться на общие нормы УК в случаях умышленного вреда.

Масштабировать цели 95−95−95 — это глобальная стратегия ВОЗ для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, которая предусматривает, что к 2030 году: 95% людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем статусе; 95% из них будут получать антиретровирусную терапию ( АРТ); и 95% тех, кто получает АРТ, будут обладать неопределяемым уровенем вирусной нагрузки. Достижение этих показателей имеет целью преодолеть эпидемию ВИЧ в Украине и во всем мире: доступные и анонимные тесты, быстрые маршруты на АРТ, поддержка приверженности лечению.

Расширить профилактику: PrEP, вакцинация ( HPV, гепатит B), барьерные методы, работа в сообществах.

Бороться с резистентностью: стандарты диагностики и лечения ИППП, прекращение « серого» рынка антибиотиков.

Обновить язык коммуникаций: в официальных документах и медиа — только термин ИППП.

Голос сообществ

Дмитрий Шерембей, глава Координационного совета БО «100% Життя»

Дмитрий Шерембей, председатель Координационного совета БО «100% Життя», подытоживает: «Сегодня мы не можем больше не учитывать мнение 140 тысяч людей в Украине, которые живут с ВИЧ. Мы — не преступники, только потому, что нас постигла хроническая болезнь… Эту средневековую норму давно пора отменить, и мы не остановимся, пока законодательство Украины не будет приведено к рекомендациям международных экспертов».

Заключение

Кара не лечит — лечит современная наука. Декриминализация ВИЧ и отказ от устаревших терминов — это стратегия общественного здоровья, которая уменьшает новые инфекции, экономит бюджет и возвращает достоинство людям. Законопроект № 9398 открывает шанс согласовать украинское право с современной доказательной медициной и международными стандартами — давайте воспользуемся этим окном возможностей.

