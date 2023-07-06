Отпуск по уходу за ребенком: может ли женщина работать по совместительству

6 июля, 08:15
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Отпуск по уходу за ребенком (Фото:YouraPechkin@gmail.com/depositphotos)

Отпуск по уходу за ребенком (Фото:YouraPechkin@gmail.com/depositphotos)

Во время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста женщина имеет право работать и на том же, и на другом предприятии или дома.

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Это разъяснили в Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

В декретном отпуске женщина имеет право сама выбирать где работать

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В соответствии с ч. 8 ст. 179 КЗоТ по желанию женщины или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому.

При этом действующим законодательством не установлено, где именно женщина имеет право работать на условиях неполного рабочего дня: на предприятии, с которым она состоит в трудовых отношениях, или на другом предприятии.

Следовательно, женщина имеет право работать и на том же, и на другом предприятии или дома.

Если женщина приступает к работе на другом предприятии, то с ней заключается трудовой договор о работе по совместительству.

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На какую помощь можно рассчитывать при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется следующим образом:

— 10 320 грн — родители получают сразу после рождения ребенка;

— далее по 860 грн в месяц — в течение 36 месяцев.

Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка. Выплаты на второго и третьего ребенка остаются идентичными.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Отпуск Помощь при рождении ребенка Работа Декрет Удаленная работа

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