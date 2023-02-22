Планируемые изменения в законодательстве. Кому и на сколько будет предоставляться отпуск по уходу за ребенком 22 февраля, 07:05 Отпуск по уходу за ребенком (Фото:YouraPechkin@gmail.com/depositphotos)

В Верховной Раде 15.02.2023 зарегистрирован проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков № 9018, которым предусматривается внесение изменений в КЗоТ и Закон Украины Об отпусках.

Какие изменения предусматриваются Законом

1. Проектом акта предлагается дать определение понятиям одинокая мать и одинокий отец.

Так, одинокой матерью является мать ребенка, отец которого умер, в соответствии с решением суда лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, если этот ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Одиноким отцом является отец ребенка, мать которого умерла, согласно решению суда лишена родительских прав, признана безвестно отсутствующей или объявлена умершей, если этот ребенок не был усыновлен другой женщиной.

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2. По желанию матери (отца) ребенку предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. При этом такой отпуск может быть использован родителями одновременно. Но с общего трехлетнего срока, продолжительность одновременного пребывания в отпуске обоих родителей не может быть больше 4 месяцев.

3. Увеличат продолжительность отпуска без сохранения зарплаты для ухода за ребенком. В частности, пропишут, что в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Пока предусмотрено — не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

4. Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А, предлагают предоставлять и матери и отцу. Так, матери и отцы, имеющие двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившим ребенка, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одиноким матери и отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

В случае принятия Закона, он должен вступить в силу со дня, следующего за днем опубликования.