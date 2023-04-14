Ответственное родительство. В Украине с 2023 года планируют по-новому предоставлять декретный отпуск 14 апреля, 13:35 Декретный отпуск в Украине (Фото:edfoto/depositphotos)

Декретный отпуск в Украине — это вид отпуска, который предоставляется женщинам с целью ухода за ребенком, который еще не достиг трех лет.

Что предполагает декретный отпуск

Продолжительность декретного отпуска устанавливается законом и по состоянию на сегодняшний день составляет 126 календарных дней, если женщина имеет одного ребенка, или 140 календарных дней, если у нее двое или более детей или родилась двойня. При рождении больного ребенка продолжительность декретного отпуска может быть продлена на срок, необходимый для ухода за ребенком.



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Для получения декретного отпуска женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 6 месяцев за последние 12 месяцев перед наступлением декретного отпуска. Также необходимо иметь врачебное свидетельство о беременности и родах. Во время декретного отпуска женщина сохраняет свое место работы, но освобождается от исполнения своих трудовых обязанностей. Работодатель обязан хранить ей среднюю заработную плату по месту работы.

Пресс служба Комитета по вопросам молодежи и спорта в Украине сообщила, что планируются изменения в условиях предоставления декрета. Комитет принял соответствующее решение 7 апреля, поддержав законопроект об изменениях в сфере социальных отпусков.

Декретный отпуск 2023: что изменится

Комитет по вопросам молодежи и спорта поддержал законопроект № 9018, предусматривающий предоставление обоим родителям одинаковых прав на отдых по уходу за ребенком, а также введение в законодательство Украины понятия « одинокая мать» и «одинокий отец».

Кроме того, предлагаются следующие изменения:

обеспечить предоставление по желанию матери или отца ребенка отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста: отец и мать смогут одновременно воспользоваться таким отпуском, но на срок не более четырех месяцев из общего 3-летнего срока;

увеличить срок отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой на основании медицинского заключения о необходимости ребенка в домашнем уходе до достижения им 8-летнего возраста;

обеспечить право на предоставление дополнительного социального отпуска работникам, имеющим детей, каждому родителю ( согласно действующему законодательству такой отпуск предоставляется только одному родителю).