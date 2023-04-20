Беременность и роды. Декретный отпуск для ФЛП: в каком случае самозанятые лица имеют право на выплаты 20 апреля, 06:50 Когда самозанятые лица имеют право на декретные (Фото:YouraPechkin@gmail.com/depositphotos)

Пособие по беременности и родам предоставляется при условии, что женщина находится в статусе застрахованного и не имеет задолженности по уплате единого взноса за период до выдачи листка нетрудоспособности.

ПФУ отмечает, что согласно Закону Украины пособие по беременности и родам предоставляется при условии, что женщина находится в статусе застрахованного лица и не имеет задолженности по уплате единого взноса за период до выдачи листка нетрудоспособности.

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Кто из ФЛП имеет право на декретный отпуск

К застрахованным лицам относятся физические лица, согласно законодательству подлежащие общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивающие (или по которым уплачиваются) страховые взносы.

То есть женщине, осуществляющей независимую профессиональную деятельность, пособие по беременности и родам предоставляется при условии, что оно находится в статусе застрахованного лица и не имеет задолженности по уплате единого взноса за период до выдачи листка нетрудоспособности (за месяцы расчетного периода, а также месяц выдачи листка нетрудоспособности), и это подтверждается документально (справкой из территориального фискального органа об отсутствии задолженности по уплате единого взноса и копиями соответствующих Налоговых деклараций, в которые включена информация о начисленном едином взносе, а также копиями платежного документа об уплате единого взноса).

Справки из фискального органа необходимы в связи с тем, что после введения квартальной отчетности сведения о начислении и уплате единого взноса отражаются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования через несколько месяцев с момента его уплаты.

Условия предоставления пособия по беременности и родам

Право на пособие по беременности и родам возникает при условии наступления 30 недель беременности во время пребывания в статусе лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность. Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме страховых выплат, полностью или частично компенсирующих потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам. Размер такой помощи составляет 100% среднего дохода, исчисленного в порядке, установленном Правительством.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности Беременность и роды. Учитывая, что лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, одновременно является страхователем по отношению к себе и застрахованным лицом, отображение листков нетрудоспособности для него осуществляется через кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Основанием для финансирования страхователей является оформленное по установленному образцу заявление-расчет, содержащее информацию о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Для зачисления страховых средств необходимо открыть отдельный текущий банковский счет.