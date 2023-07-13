Рада разрешила женщинам в Украине уходить в декрет позже 13 июля, 18:09 Предусмотренная законодательством общая продолжительность отпуска остается без изменений (Фото:Павел Данилюк/pexels)

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект, который позволит работающим беременным женщинам по желанию брать отпуск позже 70 дней до родов.

Об этом в четверг, 13 июля, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работать», — написал нардеп.

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Сейчас в соответствии со статьей 178 Кодекса законов о труде Украины и статьей 17 Закона Украины Об отпусках работающим женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами продолжительностью 126 календарных дней, 70 дней до и 56 дней после родов.

В пояснительной записке принятого законопроекта говорится, что начало и конец такого отпуска определен на законодательном уровне и считается от даты родов.

Таким образом, сейчас женщины не имели возможности изменить дату начала отпуска, учитывая свое здоровье и самочувствие.

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Кроме того, если женщина не использовала часть заявленного ею отпуска до родов, неиспользованные дни не могут быть перенесены и использованы после родов.

Согласно новому законодательству, если нет медицинских противопоказаний, работающая беременная женщина может начать свой отпуск не позднее чем за 70 дней до родов и по желанию пропорционально продлить послеродовой отпуск.

Также отмечается, что предусмотренная законодательством общая продолжительность отпуска остается без изменений.