«Слава Украине!» на бюллетенях. Как Россия на оккупированных территориях проводит декоративные выборы — интервью NV с Гармашем 9 сентября, 14:37 NV Премиум На оккупированных украинских территориях проходят российские декоративные выборы, — Гармаш (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Radio NV рассказал, как на оккупированных украинских территориях проводят так называемые выборы.

— Вы очень давно следите за оккупированными территориями. Чем сегодняшние псевдовыборы отличаются от тех, которые были в предыдущие годы?

— Во-первых, «выборы» происходят с 31 августа, то есть сегодня и завтра так называемое основное голосование будет происходить. У них еще есть досрочное голосование. То есть уже девять дней проходят эти выборы, уже есть статистика этих выборов.

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Отличаются тем, что они впервые проходят в условиях аннексии РФ этих территорий. И тем, что они впервые проходят по законодательству РФ.

И можно сказать, что это будут бесправные выборы как раз для адептов «русского мира», потому что на прошлых выборах они тайным голосованием выбирали глав так называемых республик, они выбирали депутатов, была хотя бы процедура самовыдвижения. Сейчас исключительно партийные списки, нет республиканских партий, исключительно общероссийские. Причем пять в «ДНР», например, хотя в России их больше, то есть основные зарегистрировались.

И глав так называемых «ДНР» будут выбирать не люди, не местные жители, а так называемые народные советы — условно, парламенты. Очень интересно: в «ЛНР» кандидатов на главу республики будет представлять [диктатор Владимир] Путин. То есть он предлагает местному парламенту трех кандидатов, из которых одного должен избрать этот так называемый парламент.