Без маршала Жукова и Московских улиц. В Украине началась новая волна декоммунизации и дерусификации — видео 22 апреля, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)

На фоне российского вторжения в Украине началась новая волна декоммунизации и дерусификации. В селах и городах меняют названия улиц и сносят советские памятники.



В Тернопольской области с постаментов сняли советские танк и самолет. В Ужгороде демонтировали бюст Пушкина. В Черновцах избавились от памятника коммунисту Семену Галицкому и двух памятников советским солдатам.



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21 апреля во дворе одной из школ Чернигова снесли сооружение, посвященное советской комсомолке-диверсантке Зое Космодемьянской.



В Ровно демонтировали танк времен СССР, а в Чопе снесли звезду с советского мемориала. На холме Славы во Львове сняли ордена с серпом и молотом.

Также, среди демонтированных памятников:

Памятник комсомолу в Кропивницком

Памятник коммунисту Приходько в Здолбунове

Коммунистическая звезда в селе Квасы на Закарпатье

Памятник Ленину в Чернобыльской зоне

Макет советского ордена в Винницкой области

Советский обелиск возле Ратуши Мукачево

Памятник Горькому в Каменце Тернопольской области

Памятник советским солдатам в Кременце

Однако под декоммунизацию попали не только архитектурные сооружения, но и названия улиц, связанные с Россией. Изменения уже были внесены во Львове, Днепре, Киеве и в Харьковской области.

В свою очередь Ивано-Франковск стал первым городом Украины, полностью освободившимся от российских топонимов.

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