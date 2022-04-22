Без маршала Жукова и Московских улиц. В Украине началась новая волна декоммунизации и дерусификации — видео

22 апреля, 18:49
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Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)

Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)

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На фоне российского вторжения в Украине началась новая волна декоммунизации и дерусификации. В селах и городах меняют названия улиц и сносят советские памятники.

В Тернопольской области с постаментов сняли советские танк и самолет. В Ужгороде демонтировали бюст Пушкина. В Черновцах избавились от памятника коммунисту Семену Галицкому и двух памятников советским солдатам.

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https://www.youtube.com/embed/vfHcLvntTBs

21 апреля во дворе одной из школ Чернигова снесли сооружение, посвященное советской комсомолке-диверсантке Зое Космодемьянской.

В Ровно демонтировали танк времен СССР, а в Чопе снесли звезду с советского мемориала. На холме Славы во Львове сняли ордена с серпом и молотом.

Также, среди демонтированных памятников:

  • Памятник комсомолу в Кропивницком
  • Памятник коммунисту Приходько в Здолбунове
  • Коммунистическая звезда в селе Квасы на Закарпатье
  • Памятник Ленину в Чернобыльской зоне
  • Макет советского ордена в Винницкой области
  • Советский обелиск возле Ратуши Мукачево
  • Памятник Горькому в Каменце Тернопольской области
  • Памятник советским солдатам в Кременце
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Однако под декоммунизацию попали не только архитектурные сооружения, но и названия улиц, связанные с Россией. Изменения уже были внесены во Львове, Днепре, Киеве и в Харьковской области.

В свою очередь Ивано-Франковск стал первым городом Украины, полностью освободившимся от российских топонимов.

Редактор: Карина Пасечник

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