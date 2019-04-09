Декоммунизации в Украине – четыре года. "Была страшилка, что все улицы назовут в честь Бандеры" Сегодня, 14:21 406 Цей матеріал також доступний українською iloveobolon.kiev.ua В Украине в рамках декоммунизации демонтировали полторы тысячи памятников в честь Ленина iloveobolon.kiev.ua

Логическим продолжением декоммунизации на законодательном уровне должно стать освобождение Украины от российско-имперского влияния, считает председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.



Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю четвертой годовщины декоммунизации.

За этот период многие населенные пункты получили новые названия. Переименовали почти тысячу сел и городов, более 52 тысяч топонимов в самых населенных пунктах. Демонтировали 2,5 тысячи памятников, из которых 1,5 тысячи были в честь Ленина.

Нужны законы, которые избавили бы Украину от влияния российского имперского прошлого

Вятрович отметил: осталось убрать определенные недоработки в столице, переименовать две области и уже смело приступать к следующему этапу, деколонизации.

"Когда мы говорим о декоммунизации, мы имеем в виду, в первую очередь, избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи. То есть мы четко говорим о стране-агрессоре, о России, которая использует свое имперское прошлое для того, чтобы восстановить свое влияние на Украину. Мы убеждены, что так же, как и с декоммунизацией, стоит принять закон или, возможно, законы, которые смогут регулировать процессы избавления от этого влияния российского имперского прошлого на украинское настоящее", – отметил Вятрович.

Большинство целей процесса декоммунизации в Украине достигнуто, но осталось еще несколько нерешенных вопросов, главным образом в Киеве. По его словам, речь идет о недемонтированном памятнике Николаю Щорсу, советском гербе на монументе Родины-Матери и скульптурной группе под аркой Дружбы народов.

Работает в полную силу

Закону О декоммунизации сегодня исполняется четыре года. Это один из немногих законов, который работает в полную силу, считает глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Перед парламентом стоит еще несколько важных задач в контексте декоммунизации

Документ положил начало эры так называемого "ленинопада". Но перед парламентом этого созыва стоит еще несколько важных задач в контексте декоммунизации.

"Во-первых, очень важно завершить процедуры, фактически принять в целом изменения в Конституцию относительно переименования областей: Днепропетровскую – на Сичеславскую и Кировоградскую – на Кропивницкую. И еще один важный вопрос, который есть, – должны завершить процесс предусмотренного законом запрета Коммунистической партии. Поскольку сейчас решение суда о запрете КПУ обжаловано в апелляции, и в Апелляционном суде они ждут решения Конституционного суда. Мы хотели бы увидеть, как Конституционный суд подтвердит, что коммунистическая партия запрещена", – подчеркнула Гопко.

Переименование и декоммунизация

Исполняющая обязанности директора Центра исследований освободительного движения Анна Олейник отметила, что основным принципом переименования и декоммунизации стала децентрализация.

Была страшилка, что все улицы будут названы в честь Бандеры

То есть местные общины должны самостоятельно выбирать названия и решать, что делать с советскими памятниками. Сегодня, после "обновлений" в рамках декоммунизации, самой популярной улицей в Украине является Садовая, за ней следуют Шевченко, Мира, Школьная и Молодежная. Абсолютное большинство "именных" улиц названо в честь мужчин. Лидирует, соответственно, Шевченко, далее – Гагарин и Пушкин.

Олейник отметила, что таким образом произошла деидеологизация пространства.

"Как видим, это названия не политические. Была страшилка, что сейчас все улицы будут названы в честь Бандеры. Как мы видим, этого не произошло. И, например, кроме этой статистики наиболее популярных названий улиц, есть еще топ-25 именных улиц Украине. Собственно, улица имени Бандеры даже не входит в этот топ-25 – 32 улицы всего в Украине из 52 тысяч переименованных", – отметила Олейник.

Она также рассказала еще об одном элементе декоммунизации – об открытых архивах. Олейник добавила, что граждане не очень интересовались этим данным, а вот для медиа это стало источником для создания собственных материалов.

Открытые архивы КГБ

Украина одна из крупнейших стран мира, где содержатся открытые так называемые архивы КГБ. Больше – разве что в России, однако там они закрыты. Об этом рассказал директор отраслевого архива Службы безопасности Украины Андрей Когут.

Документы о репрессиях дают возможность украинцам увидеть, как выглядели их предки

Украинцы интересуются преимущественно о своих репрессированных родственниках. И обращаются в основном внуки и правнуки людей, которых осудила советская власть.

"Сегодня, действительно, есть такая парадоксальная ситуация, когда документы о репрессиях дают возможность нашим соотечественникам увидеть, как выглядели их репрессированные предки. Очень часто после тревожных годов 20 века фотографии их родственников сохранились только в этих архивно-уголовных делах, которые, к сожалению, очень печальные по своему содержанию, поскольку они касаются репрессий", – отметил Когут.

В "декоммунизационный пакет реформ" вошло четыре закона. Речь идет не только об открытых архивы репрессивных органов и осуждения коммунистического, национал-социалистического режима и запрете пропаганды их символики. Есть документы, регулирующие правовой статус и память борцов за независимость Украины в ХХ веке. А также закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне.