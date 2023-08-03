В рамках деколонизации. Институт нацпамяти предлагает переименовать более 180 населенных пунктов
Украинский институт национальной памяти предложил изменить названия более 180 населенных пунктов в рамках Закона Украины о деколонизации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает изменить названия 183 топонимов в Украине, которые подпадают под действие Закона Украины Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В перечень пока не вошли населенные пункты, которые расположены на временно оккупированной территории Украины. Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП имеет целью способствовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом», — говорится в сообщении УИНП.
В частности, в перечень вошли село Суворовское, поселки Пестеля и Первомайское Винницкой области, села Александрополь, Партизанское, Первое Мая, Большая и Малая Костромка Днепропетровской области, село Пушкино Закарпатской области и город Червоноград Львовской области.
В Институте нацпамяти добавили, что местные власти имеют шесть месяцев до 27 января 2024 года, чтобы подать в Верховную Раду Украины свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование.
В УИНП напомнили, что под действие закона попадают те населенные пункты, которые были названы в честь:
- лиц, которые были на руководящих должностях в госструктурах, войске и партиях, в том числе и тех, которые Российская империя создавала на подчиненных землях, и участвовали в/способствовали российской имперской политике; были работниками советских органов госбезопасности всех уровней;
- лиц, которые публично, в частности в художественных произведениях или медиа, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;
- событий, связанных с воплощением российской имперской политики;
- названий российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ.
Под исключения попадают ситуации, если:
- топонимы в честь фигур, занимавших руководящие должности в российских государственных образованиях от Московского царства до современной РФ или способствовали ее политике, но защищали политические, экономические, культурные права украинского народа, развивали украинскую национальную государственность, науку, культуру (не распространяется на работников советских органов госбезопасности);
- топонимы в честь наименований российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ, если они связаны с защитой прав или развитием украинского народа или с культурой порабощенных народов РФ.
«Также не подпадают под запрет названия, которые только созвучны с теми, на которые распространяются предусмотренные законом ограничения. Например, не все Катериновки или Николаевки нужно переименовывать, а только те, которые названы в честь российских царей, если это подтверждается историческими источниками», — подчеркнули в УИНП.
27 июля Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть вопрос переименования Запорожья, однако натолкнулась на волну критики в свой адрес.
Против переименования города Запорожье выступил уполномоченный по вопросам украинского языка Тарас Кремень.
Уже на следующий день, 28 июля, в Нацкомиссии по стандартам государственного языка заявили, что такое решение является лишь рекомендацией и их ведомство не имеет полномочий осуществлять изменение топонимических названий.
30 июля Национальная комиссия изъяла название города Запорожье из своего перечня топонимов, которые могут иметь проявления имперской политики РФ.