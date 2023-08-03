В рамках деколонизации. Институт нацпамяти предлагает переименовать более 180 населенных пунктов 3 августа, 23:22 Украинский институт национальной памяти предложил изменить названия более 180 населенных пунктов в рамках Закона Украины о деколонизации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает изменить названия 183 топонимов в Украине, которые подпадают под действие Закона Украины Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В перечень пока не вошли населенные пункты, которые расположены на временно оккупированной территории Украины. Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП имеет целью способствовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом», — говорится в сообщении УИНП.

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В частности, в перечень вошли село Суворовское, поселки Пестеля и Первомайское Винницкой области, села Александрополь, Партизанское, Первое Мая, Большая и Малая Костромка Днепропетровской области, село Пушкино Закарпатской области и город Червоноград Львовской области.



В Институте нацпамяти добавили, что местные власти имеют шесть месяцев до 27 января 2024 года, чтобы подать в Верховную Раду Украины свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование.

В УИНП напомнили, что под действие закона попадают те населенные пункты, которые были названы в честь:

лиц, которые были на руководящих должностях в госструктурах, войске и партиях, в том числе и тех, которые Российская империя создавала на подчиненных землях, и участвовали в/способствовали российской имперской политике; были работниками советских органов госбезопасности всех уровней;

лиц, которые публично, в частности в художественных произведениях или медиа, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

событий, связанных с воплощением российской имперской политики;

названий российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ.

Под исключения попадают ситуации, если:

топонимы в честь фигур, занимавших руководящие должности в российских государственных образованиях от Московского царства до современной РФ или способствовали ее политике, но защищали политические, экономические, культурные права украинского народа, развивали украинскую национальную государственность, науку, культуру ( не распространяется на работников советских органов госбезопасности);

не распространяется на работников советских органов госбезопасности); топонимы в честь наименований российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ, если они связаны с защитой прав или развитием украинского народа или с культурой порабощенных народов РФ.

«Также не подпадают под запрет названия, которые только созвучны с теми, на которые распространяются предусмотренные законом ограничения. Например, не все Катериновки или Николаевки нужно переименовывать, а только те, которые названы в честь российских царей, если это подтверждается историческими источниками», — подчеркнули в УИНП.

27 июля Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть вопрос переименования Запорожья, однако натолкнулась на волну критики в свой адрес.

Против переименования города Запорожье выступил уполномоченный по вопросам украинского языка Тарас Кремень.

Уже на следующий день, 28 июля, в Нацкомиссии по стандартам государственного языка заявили, что такое решение является лишь рекомендацией и их ведомство не имеет полномочий осуществлять изменение топонимических названий.

30 июля Национальная комиссия изъяла название города Запорожье из своего перечня топонимов, которые могут иметь проявления имперской политики РФ.