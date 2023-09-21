«Неуплаченные налоги — это плюс врагу». Всеобщее декларирование сделает невозможной коррупцию — разговор Бахматова с главой НАПК Новиковым 21 сентября, 17:41 NV Премиум Глава НАПК Александр Новиков (Фото:Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — НАПК)

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал главе Офиса трансформации Максиму Бахматову, авторская программа которого выходит в эфире Radio NV, о том, что реально уменьшит уровень коррупции в Украине.

— Что произошло в Верховной Раде 20 сентября?

— Верховная Рада проголосовала [за открытие деклараций после наложенного] вето президента. Более 300 голосов. Закон, который восстанавливает обязанность подавать декларации. До 31 января все декларанты должны подать декларации за 2021 и 2022 годы, и до 1 апреля [2024 года] — уже за 2023 год.

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Кроме того, в 60-дневный срок после опубликования закона, Национальное агентство открывает публичный доступ к реестру деклараций для всех граждан.

— Во время полномасштабного вторжения были закрыты доступы к реестрам. Наверное, какие-то депутаты или чиновники, чиновники могли обогатиться — кто-то законно, кто-то незаконно. И сейчас мы все увидим? Да? Что будет происходить?

— Национальное агентство было первым органом, который инициировал открытие доступа к реестру деклараций и восстановление обязанности подачи деклараций еще в сентябре прошлого года. Публичность является залогом добропорядочности и предотвращения коррупции. Поэтому мы абсолютно поддерживаем вето президента и открытие реестра деклараций.

Почему есть 60 дней, а не сразу открытие доступа для всех граждан к реестру деклараций? Потому что закон предусматривает, что мы должны получить представление от органов власти, органов местного самоуправления, чтобы защитить сведения о тех лицах, которые участвуют в обороне государства. Мы получим списки этих лиц, закроем о них сведения в реестре деклараций, а все остальные декларации будут доступны по умолчанию.

Есть в этом законопроекте несколько недостатков, которые надо доработать. Мы обратились к президенту с целью их устранения.

Одним из таких недостатков является то, что 50 тысяч человек, которые обязаны были подавать декларации, в частности руководители структурных подразделений коммунальных предприятий, их заместители, теперь не будут обязаны подавать декларации со вступлением в силу этого закона. Поэтому мы обратились к президенту, чтобы он внес соответствующие предложения в новый закон, который восстановит обязанность подачи деклараций этими лицами.

Почему? Потому что изменена формулировка в статье третьей закона, где написано, что только директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный аудитор подают такие декларации, а другие руководители структурных подразделений коммунальных и государственных предприятий не подают такие декларации. Мы считаем, что это большая опасность. Мы посчитали, сколько это: 50 тысяч из них будут теперь не будут подавать декларации. А это значит, не урегулировать конфликт интересов. Например, могут иметь в подчинении близких лиц. Это очень опасная правка.