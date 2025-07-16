10 разделов, определивших будущее. 35 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины — как это было

16 июля, 07:17
Поделиться:
Верховная Рада в день принятия декларации 16 июля 1990 года (Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного)

Верховная Рада в день принятия декларации 16 июля 1990 года (Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного)

16 июня Украина отмечает 35-ю годовщину с тех пор, как в 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете. Этот документ стал предтечей к восстановлению независимости Украины уже через год, в августе 1991-го.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята конституционным большинством народных депутатов тогдашней Верховной Рады — 355 голосов «за» при четырех против.

Реклама

Последний год жизни СССР: в каких условиях приняли историческую декларацию

Как напоминает Украинский институт национальной памяти, этот документ был утвержден в период процессов распада СССР и усилил их. Несколькими месяцами ранее, 11 марта 1990 года, Литва провозгласила свою независимость от СССР, а другие страны Балтии — Латвия и Эстония — активно готовили восстановление независимости. Тем временем межнациональное напряжение в азиатских и кавказских республиках СССР усиливалось, перерастая в кровавые столкновения.

Читайте также:

Участники студенческой революции в октябре 1990 года (Фото: Студенческое братство / RFE/RL) 34-я годовщина Революции на граните. Пять главных цифр о первом Майдане, который приблизил независимость Украины

Кроме того, 12 июня 1990 года свой государственный суверенитет задекларировала РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Поэтому именно в это период достигло своего апогея противостояние между руководителем СССР Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, который на тот момент занимал должность главы Верховного Совета РСФСР, где и провозгласили ее суверенитет.

В Украине тем временем набирал все более мощную силу и поддержку Народный Рух Украины за перестройку. Национальные демократические силы проводили многочисленные акции в поддержку свободы и независимости Украины. В этот период Украинская межпартийная ассамблея прямо на улицах начала регистрацию граждан Украинской Народной Республики концу 1990-го так было зарегистрировано около 3 миллионов человек).

В марте 1990 года в Украине состоялись первые относительно демократические выборы, когда в бюллетень для голосования было включено более одного кандидата. В новом парламенте сразу возникло противостояние между двумя лагерями: так называемой группой 239 (коммунистическим большинством За суверенную Советскую Украину) и оппозиционным Демократическим блоком, который сформировал в парламенте Народную раду (125 депутатов)

Однако на фоне общественного давления в парламенте Украинской ССР сложились благоприятные условия для принятия Декларации. Оппозиции удалось взять на себя политическую инициативу, а 9 июля 1990 года лидер коммунистов в Верховной Раде Владимир Ивашко сложил полномочия председателя парламента (его место позже занял Леонид Кравчук).

«Это деморализовало коммунистическое большинство и дало возможность национально-демократической оппозиции провести радикальную по содержанию декларацию, которая, по сути, утверждала суверенность Украины», — констатируют историки Украинского института национальной памяти.

Митингующие при принятии Декларации о государственном суверенитете Украины (Фото: WikiMedia)
Митингующие при принятии Декларации о государственном суверенитете Украины / Фото: WikiMedia

С 28 июня по 11 июля 1990 года в Верховной Раде УССР продолжалось представление и обсуждение проектов Декларации. Всего их было 12: как от президиума и коммунистического большинства, так и от оппозиции.

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР в итоге приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Из 384 депутатов, которые были зарегистрированы в зале, «за» проголосовали 355 человек, против — 4, воздержался — 1, остальные не принимали участие в голосовании.

Что предусматривала и что изменила Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация не получила статус конституционного акта. Однако в нее были внесены статьи, которые провозглашали верховенство украинских законов над союзными.

В целом принятие документа стало одним из факторов, которые сделали неотвратимым дальнейшее разрушение СССР.

Читайте также:

На всеукраинском референдуме голосует Левко Лукьяненко — автор Акта о независимости Украины (Фото: ЦГКФФА имени Г. Пшеничного) Отправили СССР в прошлое. 33 года назад всеукраинский референдум окончательно подтвердил выбор Украины в пользу независимости

«Принятие этого документа стало ключевым шагом для восстановления исторической справедливости, возрождения украинской государственности как воплощение идеи соборности украинского народа и его земель. Это стало началом, своеобразной точкой отсчета восстановления государственной независимости Украины в целом. Документ создал правовые предпосылки для принятия 24 августа 1991 года Акта провозглашения независимости Украины», — отмечают в УИНП.

Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях». При этом украинский парламент подчеркнул, что такое решение было принято исходя из ряда факторов:

  • выражая волю народа Украины,
  • стремясь создать демократическое общество,
  • исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека,
  • уважая национальные права всех народов,
  • заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины,
  • признавая необходимость построения правового государства,
  • преследуя цель утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины.

Декларация содержит десять разделов, которые позже стали базовыми положениями для законодательных актов и Конституции независимой Украины:

1. Самоопределение украинской нации: о том, что украинское государство «развивается в существующих границах на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение».

2. Народовластие: что народ Украины является единственным источником государственной власти, а относятся к нему «граждане всех национальностей». При этом «ни одна политическая партия, общественная организация, другая группировка или отдельное лицо не могут выступать от имени всего народа Украины».

3. Государственная власть: провозглашалось, что Украина «является самостоятельной в решении любых вопросов своей государственной жизни», а власть «осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную».

4. Гражданство УССР: определялось, что всем гражданам гарантируются права и свободы, «предусмотренные Конституцией УССР и нормами международного права, признанными УССР».

5. Территориальное верховенство: о том, что территория Украины в существующих границах «является неприкосновенной и не может быть изменена и использована без ее согласия».

6. Экономическая самостоятельность: что УССР самостоятельно определяет свой экономический статус, а народ Украины имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины. Также определялось, что государство обеспечивает защиту всех форм собственности.

7. Экологическая безопасность: в этом разделе речь шла о порядке организации охраны природы и использования природных ресурсов, радиационной защите населения и тому подобное.

8. Культурное развитие: декларировалось, что Украина является «самостоятельной в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации и гарантирует всем национальностям право их свободного национально-культурного развития». Также было подчеркнуто право «на возвращение в собственность народа Украины национальных, культурных и исторических ценностей, находящихся за пределами Украинской ССР».

9. Внешняя и внутренняя безопасность: Украинская ССР декларировала «право на собственные Вооруженные силы», декларация также определяла порядок прохождения военной службы гражданами. Также было задекларировано три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

10. Международные отношения: декларировалось право УССР как субъекта международного права на прямые договоры и отношения с другими государствами.

Отдельно было отмечено, что декларация «является основой для новой Конституции, законов Украины и определяет позиции Республики при заключении международных соглашений».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Суверенитет История Украины Независимая Украина Сюжет NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies