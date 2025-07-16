Верховная Рада в день принятия декларации 16 июля 1990 года (Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного)

16 июня Украина отмечает 35-ю годовщину с тех пор, как в 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете . Этот документ стал предтечей к восстановлению независимости Украины уже через год, в августе 1991-го.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята конституционным большинством народных депутатов тогдашней Верховной Рады — 355 голосов «за» при четырех против.

Последний год жизни СССР: в каких условиях приняли историческую декларацию

Как напоминает Украинский институт национальной памяти, этот документ был утвержден в период процессов распада СССР и усилил их. Несколькими месяцами ранее, 11 марта 1990 года, Литва провозгласила свою независимость от СССР, а другие страны Балтии — Латвия и Эстония — активно готовили восстановление независимости. Тем временем межнациональное напряжение в азиатских и кавказских республиках СССР усиливалось, перерастая в кровавые столкновения.

Кроме того, 12 июня 1990 года свой государственный суверенитет задекларировала РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Поэтому именно в это период достигло своего апогея противостояние между руководителем СССР Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, который на тот момент занимал должность главы Верховного Совета РСФСР, где и провозгласили ее суверенитет.

В Украине тем временем набирал все более мощную силу и поддержку Народный Рух Украины за перестройку. Национальные демократические силы проводили многочисленные акции в поддержку свободы и независимости Украины. В этот период Украинская межпартийная ассамблея прямо на улицах начала регистрацию граждан Украинской Народной Республики (к концу 1990-го так было зарегистрировано около 3 миллионов человек).

В марте 1990 года в Украине состоялись первые относительно демократические выборы, когда в бюллетень для голосования было включено более одного кандидата. В новом парламенте сразу возникло противостояние между двумя лагерями: так называемой группой 239 (коммунистическим большинством За суверенную Советскую Украину) и оппозиционным Демократическим блоком, который сформировал в парламенте Народную раду (125 депутатов)

Однако на фоне общественного давления в парламенте Украинской ССР сложились благоприятные условия для принятия Декларации. Оппозиции удалось взять на себя политическую инициативу, а 9 июля 1990 года лидер коммунистов в Верховной Раде Владимир Ивашко сложил полномочия председателя парламента (его место позже занял Леонид Кравчук).

«Это деморализовало коммунистическое большинство и дало возможность национально-демократической оппозиции провести радикальную по содержанию декларацию, которая, по сути, утверждала суверенность Украины», — констатируют историки Украинского института национальной памяти.

Митингующие при принятии Декларации о государственном суверенитете Украины / Фото: WikiMedia

С 28 июня по 11 июля 1990 года в Верховной Раде УССР продолжалось представление и обсуждение проектов Декларации. Всего их было 12: как от президиума и коммунистического большинства, так и от оппозиции.

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР в итоге приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Из 384 депутатов, которые были зарегистрированы в зале, «за» проголосовали 355 человек, против — 4, воздержался — 1, остальные не принимали участие в голосовании.



Что предусматривала и что изменила Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация не получила статус конституционного акта. Однако в нее были внесены статьи, которые провозглашали верховенство украинских законов над союзными.

В целом принятие документа стало одним из факторов, которые сделали неотвратимым дальнейшее разрушение СССР.

«Принятие этого документа стало ключевым шагом для восстановления исторической справедливости, возрождения украинской государственности как воплощение идеи соборности украинского народа и его земель. Это стало началом, своеобразной точкой отсчета восстановления государственной независимости Украины в целом. Документ создал правовые предпосылки для принятия 24 августа 1991 года Акта провозглашения независимости Украины», — отмечают в УИНП.

Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях». При этом украинский парламент подчеркнул, что такое решение было принято исходя из ряда факторов:

выражая волю народа Украины,

стремясь создать демократическое общество,



исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека,



уважая национальные права всех народов,



заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины,



признавая необходимость построения правового государства,



преследуя цель утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины.

Декларация содержит десять разделов, которые позже стали базовыми положениями для законодательных актов и Конституции независимой Украины:

1. Самоопределение украинской нации: о том, что украинское государство «развивается в существующих границах на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение».

2. Народовластие: что народ Украины является единственным источником государственной власти, а относятся к нему «граждане всех национальностей». При этом «ни одна политическая партия, общественная организация, другая группировка или отдельное лицо не могут выступать от имени всего народа Украины».

3. Государственная власть: провозглашалось, что Украина «является самостоятельной в решении любых вопросов своей государственной жизни», а власть «осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную».

4. Гражданство УССР: определялось, что всем гражданам гарантируются права и свободы, «предусмотренные Конституцией УССР и нормами международного права, признанными УССР».

5. Территориальное верховенство: о том, что территория Украины в существующих границах «является неприкосновенной и не может быть изменена и использована без ее согласия».

6. Экономическая самостоятельность: что УССР самостоятельно определяет свой экономический статус, а народ Украины имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины. Также определялось, что государство обеспечивает защиту всех форм собственности.

7. Экологическая безопасность: в этом разделе речь шла о порядке организации охраны природы и использования природных ресурсов, радиационной защите населения и тому подобное.

8. Культурное развитие: декларировалось, что Украина является «самостоятельной в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации и гарантирует всем национальностям право их свободного национально-культурного развития». Также было подчеркнуто право «на возвращение в собственность народа Украины национальных, культурных и исторических ценностей, находящихся за пределами Украинской ССР».

9. Внешняя и внутренняя безопасность: Украинская ССР декларировала «право на собственные Вооруженные силы», декларация также определяла порядок прохождения военной службы гражданами. Также было задекларировано три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

10. Международные отношения: декларировалось право УССР как субъекта международного права на прямые договоры и отношения с другими государствами.

Отдельно было отмечено, что декларация «является основой для новой Конституции, законов Украины и определяет позиции Республики при заключении международных соглашений».

