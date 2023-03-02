Декларирование имущественного положения. Кто из ФЛП и когда должен подать декларацию в 2023 году 2 марта, 08:05 Кто из физических лиц — предпринимателей и когда должен подать декларацию в 2023 году (Фото:Mikhail Nilov/pexels)

С 1 января 2023 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2022 года.

Для кого меняется срок подачи декларации

Главное управление ГНС в Запорожской области сообщает, что для физических лиц — предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, изменяется срок подачи декларации о доходах. Кроме того, с 01.01.2023 введена в действие новая форма налоговой декларации, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 17.05.2022 № 143 О внесении изменений в форму налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 03.06.2022 под № 593/37929.

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Срок подачи декларации 2023 год

В связи со вступлением в силу Закона Украины от 15 августа 2022 года № 2520-ІХ О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии развитию волонтерской деятельности и деятельности неприбыльных учреждений и организаций в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины для физических лиц - предпринимателей (кроме лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения) устанавливается предельный срок подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах (далее – налоговая декларация) за отчетный налоговый период год до 1 мая года, следующего за отчетным. В соответствии с п. 49.20 ст. 49 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.

Итак, физические лица — предприниматели по результатам 2022 года представляют налоговую декларацию до 1 мая 2023 года (включительно).

Обратите внимание, что декларацию об имущественном положении и доходах можно подать в электронном виде через Электронный кабинет в разделе ЭК для граждан — Налоговая декларация об имущественном положении и доходах. Воспользоваться указанным сервисом смогут лица, идентифицированные по личному ключу, выданному квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг.

Также, согласно ст. 166 НКУ физические лица — налогоплательщики при соблюдении требований, установленных указанной статьей Кодекса, имеют право подать налоговую декларацию для использования своего права на налоговую скидку. Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается по 31 декабря включительно следующего за отчетным налоговым годом (пп. 166.1.2 НКУ). Копии первичных документов, подтверждающих право на налоговую скидку, подаются вместе с налоговой декларацией (пп. 166.2.2 НКУ).