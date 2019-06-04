Деканоидзе про убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: На месте Авакова я бы пошла в отставку 4 июня, 16:37 Цей матеріал також доступний українською НВ Хатия Деканоидзе НВ

Бывшая руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что на месте действующего главы МВД Арсена Авакова подала бы в отставку из-за убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Об этом Деканоидзе заявила в комментарии для BBC News Україна, говоря о ситуации с убийством 5-летнего мальчика, в котором подозревают полицейских.

«Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности — я бы ушла … То, что произошло, и информация, которую я читала вчера и сегодня — для меня это шок», — сказала Деканоидзе.

Комментируя критику реформы полиции, которая в последние дни раздается со многих сторон, Деканоидзе отметила, что не считает изменения, которые пережили правоохранительные органы, полноценной реформой.

«Я не думаю, что это вообще реформа, ведь всякая реформа, которая является незавершенной, является полуфабрикатом, а не реформой», — заявила она.

По ее словам, с 2015—2016 годов, когда в Украине начала действовать патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

«Нереформированная Генпрокуратура, реформированная Служба безопасности, криминальная полиция … На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе», — говорит Деканоидзе.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 2015 по 2016 год, после своей отставки вернулась в Грузию.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток.