Войска страны-агрессора России в начале недели пытались прорвать границу в направлении Дегтярного в Харьковской области , Силы обороны отбили атаку. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Единые новости в пятницу, 16 января.

По его словам, оккупанты пытались атаковать позиции пограничников в районе села Дегтярное малыми пехотными группами. В результате боев россияне за несколько дней потеряли 21 военного убитым и 11 ранеными.

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«Враг не оставляет попыток прорвать государственную границу, расширить зону боев по территории Украины, но достичь результатов благодаря стойкости и мужеству каждого украинского воина и пограничников врагу на этом направлении не удается», — заявил спикер ГПСУ.

Он также сообщил, что фиксируются попытки армии РФ расширить зону боев на соседние населенные пункты — Круглое и Бугруватка. Кроме того, оккупанты 15 января пытались штурмовать позиции пограничников в направлении населенного пункта Волчанские Хутора, однако понесли потери и не достигли результатов.

15 января 13-я бригада НГУ Хартия сообщила, что отбила попытку штурма российских войск на Липецком направлении, на севере от Харькова, уничтожив около 70 оккупантов.

DeepState сообщал, что россияне продвинулись в районе Лазовой в Харьковской области.