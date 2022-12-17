Последствия ракетной атаки. Дефицит в энергосистеме Украины остается значительным, восстановление продолжается — Укрэнерго 17 декабря, 13:31 Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после масштабного ракетного удара 16 декабря (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после ракетной атаки российских оккупантов утром 16 декабря, в результате которой было повреждено как минимум девять объектов и ограничена генерация АЭС.

Об этом сообщает ЧАО НЭК Укрэнерго.

«По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после девятого ракетного удара врага. Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской АЭС, на уровень запланированной мощности. ТЭС поэтапно возобновляют работу, ГЭС продолжают работать по графику», — говорится в сообщении НЭК, опубликованном в субботу, 17 декабря.

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Отмечается, что дефицит электроэнергии в системе все еще значительный, поэтому всем облэнерго доведены лимиты потребления.

В компании указали, что на энергообъектах, поврежденных обстрелами, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В то же время состояние сетей затруднено погодными условиями — дождем со снегом, морозом и сильным ветром, что влечет за собой обмерзание оборудования.

Ремонтные бригады работают круглосуточно, отметили в Укрэнерго.

Там также обратили внимание, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке, был завершен 16 декабря в 19:15, и рынок сейчас работает в нормальном режиме.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои со снабжением электричества, тепла и воды.

Укрэнерго ввело режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.