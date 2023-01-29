В энергосистеме значительный дефицит, один из блоков ТЭС в ремонте — Укрэнерго

29 января, 13:39
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Потребление в энергосистеме на уровне выходного дня, однако дефицит пока остается значительным (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Потребление в энергосистеме на уровне выходного дня, однако дефицит пока остается значительным (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Потребление электроэнергии остается в воскресенье, 29 января, на том же уровне, что и вчера. Дефицит в энергосистеме все еще значительный, сейчас выведен в ремонт один из блоков тепловых электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, что по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций.

Да, до облэнерго доведены лимиты потребления. Они продолжают действовать круглосуточно.

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«Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — отметили в компании.

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Энергосистему до сих пор восстанавливают после предварительных вражеских обстрелов, повлекших повреждение электростанций. В этой связи производство энергии не может полностью покрыть потребление.

В четверг, 26 января, Россия нанесла новую массированную атаку по Украине. Ночью оккупанты запускали дроны, а утром обстреляли Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. По данным ВСУ, в первой половине дня захватчики запустили 55 крылатых ракет, 47 из них сбили силы ПВО.

https://www.youtube.com/embed/g_yypPl5gxc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Электроэнергия Атака Свет Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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