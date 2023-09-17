В Крыму из-за нарушения логистики обостряется нехватка горючего — ЦНС

17 сентября, 06:57
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Крым (Фото:Рейтер)

Крым (Фото:Рейтер)

Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис, в частности наблюдается нехватка горючего. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил Центр национального сопротивления.

В сообщении говорится, что проблемы начались в сентябре из-за снижения объемов отгрузки автомобильного топлива с нефтеперерабатывающих заводов в России.

Это обусловлено нарушением логистических маршрутов, связывающих Крым с территорией страны-агрессора, а также сниженной покупательной способностью местных жителей, объясняют в ЦНС.

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Сопротивление передает, что оккупационная администрация собирается создать новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС, чтобы избежать будущего роста цен на топливо. Но, отмечает Центр, такое решение создаст предпосылки для закрытия тех АЗС, которые не будут получать субсидий.

14 сентября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал разрушение логистики одной из трех главных задач в рамках стратегии деоккупации Крыма.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Крым Топливо Деоккупация Крыма Временно оккупированные территории

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