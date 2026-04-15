«Хуже уже не может быть». Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для Patriot

Зеленский сказал, что война в Иране имеет негативные последствия для Украины (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)

Президент Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам противовоздушной обороны Patriot в Украине.

В интервью ZDF глава государства сказал, что война в Иране имеет негативные последствия для Украины.

«Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия», — отметил он.

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Вспомнив о ЗРК Patriot, Зеленский отметил: «У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть».

По его словам, война в Иране является вызовом для всего мира, а не только для США и Израиля.

Президент Украины также предложил США помощь в вопросе Ормузского пролива.

«Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать; у нас уже есть опыт по блокированию Черного моря. Америка еще не обращалась к нам», — добавил он.

27 марта издание Politico написало, что Белый дом начал предупреждать союзников, что поставки оружия в Украину могут прекратить в ближайшие месяцы из-за войны в Иране.

Также газета Washington Post информировала, что Пентагон рассматривает перенаправление ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. В частности, речь идет о ракетах для батарей Patriot.

30 марта Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с двумя странами по альтернативе американским ракетам-перехватчикам баллистики РАС-3.

5 апреля агентство Associated Press сообщило, что президент Украины обеспокоен возможным уменьшением поставок США противобаллистических ракет для Patriot на фоне затяжной войны против Ирана.

10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot.