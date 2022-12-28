Дефицит мощности в энергосистеме Украины снова вырос: в Укрэнерго назвали причину

28 декабря, 11:41
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В энергосистеме Украины снова вырос дефицит мощности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В энергосистеме Украины снова вырос дефицит мощности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на утро среды, 28 декабря, дефицит электроэнергии в системе Украины возрос.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram, это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе.

В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.

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«Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений», — говорится в сообщении.

Накануне в Укрэнерго сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился.

https://www.youtube.com/watch?v=xIlFqrCSllg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго

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