«Дефицит мощности сократился». В Укрэнерго сообщили, в каком состоянии энергосистема Украины 27 декабря, 12:18 Дефицит мощности сократился в энергосистеме Украины сократился (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

По состоянию на утро вторника, 27 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

В компании отметили, что после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

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«Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности», — говорится в сообщении.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры.

Значительная часть украинских объектов энергетики выведена из строя в результате ракетных обстрелов РФ.

Накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что электрикам удалось перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

