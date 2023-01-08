Из-за морозной погоды растет дефицит электроэнергии, возможны аварийные отключения — Укрэнерго 8 января, 15:27 Дефицит электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В воскресенье, 8 января, устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефициту в энергосистеме — возможны аварийные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Для обеспечения баланса „производство — потребление“ до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», — говорится в публикации.

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В Укрэнерго призвали разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

За последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак России. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты повредили около 50% украинской энергосистемы. Для восстановления сложных и масштабных повреждений на объектах генерации и магистральных сетей требуются значительные ресурсы и время.