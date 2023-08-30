У врага — дефицит, у нас — преимущество. Специалист рассказал, сколько артсистем россиян ВСУ уничтожают ежемесячно 30 августа, 11:03 Благодаря западным артиллерийским системам, таким как гаубица М777 (на фото), украинская армия стала интенсивнее уничтожать артиллерию оккупантов (Фото:Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency / ABACAPRESS via EastNews)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, назвал цифры уничтоженной и имеющейся артиллерии врага.

В мае, июне и июле зафиксированы рекордные показатели по уничтожению российской ствольной и реактивной артиллерии, заявил в интервью NV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его словам, в среднем ВСУ за этот период уничтожали 600 единиц российской артиллерии в месяц.

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«В то же время военно-промышленный комплекс РФ на своих максимальных мощностях может расконсервировать и снимать с хранения до 300 гаубиц в месяц», — раскрывает статистику врага военный эксперт. Учитывая эти показатели, понятно, что сейчас россияне несут существенные потери в артиллерийском вооружении.

Впрочем, до мая картина была совсем другой — тогда средний ежемесячный показатель уничтожения российской артиллерии колебался в пределах 150−200 единиц. «При таких условиях россияне не только компенсировали эти потери, но и имели возможность их [артсистемы] увеличивать примерно до сотни единиц в месяц», — объясняет обозреватель группы Информационное сопротивление.

Таким образом, если сохранить уровень уничтожения российской артиллерии выше 300 единиц в месяц, то армия РФ будет продолжать нести потери и не сможет полноценно компенсировать свои потери. «И тогда через три-четыре месяца их потенциал существенно уменьшится, — прогнозирует Коваленко, — Ведь без артиллерии россияне не способны ни наступать (хотя о наступлении сейчас вообще не идет речь), ни вести полноценные оборонительные действия».

Отметим, что перед началом контрнаступательных действий на юге и востоке украинская армия стала интенсивно уничтожать артиллерийские системы оккупанта. Так, ранее ВСУ ежемесячно удавалось в среднем вывести из строя до 200 единиц вражеской артиллерии, но, начиная с мая, этот показатель вырос втрое и стабильно держится на таком уровне в течение четырех месяцев.

За время полномасштабной войны против Украины агрессор уже потерял более 5.400 своих артсистем. И это существенный показатель, поскольку в начале вторжения на вооружении армии РФ было более 5.000 различных артиллерийских систем и еще вдвое больше единиц такого оружия было у нее на хранении.

Полную версию интервью с Александром Коваленко о контрбатарейной борьбе украинской и российской армий читайте здесь.