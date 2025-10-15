Российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области — DeepState

15 октября, 02:14
Жители гуляют возле многоквартирных домов, пострадавших от российского военного удара в Донецкой области (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области — Перестройку, Комар и Мирное, расположенные на Новопавловском направлении.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

«Враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки», — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, что еще вечером 14 октября противник занял выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара.

DeepState
Фото: DeepState

«Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции», — уточнили в DeepState.

Напомним, 13 октября аналитики сообщили, что российские войска оккупировали поселок Терновое на Днепропетровщине.

Редактор: Дарья Харченко

