Российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области — Перестройку, Комар и Мирное, расположенные на Новопавловском направлении.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.



«Враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки», — говорится в сообщении DeepState.

Реклама

Аналитики отмечают, что еще вечером 14 октября противник занял выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара.

Фото: DeepState

«Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции», — уточнили в DeepState.

Напомним, 13 октября аналитики сообщили, что российские войска оккупировали поселок Терновое на Днепропетровщине.