Российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области — DeepState
Жители гуляют возле многоквартирных домов, пострадавших от российского военного удара в Донецкой области (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)
Российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области — Перестройку, Комар и Мирное, расположенные на Новопавловском направлении.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
«Враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки», — говорится в сообщении DeepState.
Аналитики отмечают, что еще вечером 14 октября противник занял выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара.
«Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции», — уточнили в DeepState.
Напомним, 13 октября аналитики сообщили, что российские войска оккупировали поселок Терновое на Днепропетровщине.