Военнослужащие 28-й ОМБр стреляют из самоходной гаубицы М109 Паладин в сторону российских войск возле Торецка Донецкой области, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Российские войска продвинулись в поселке Шевченко, возле Бурлацкого и села Вольное Поле Волновахского района Донецкой области . Об этом в четверг, 26 июня, сообщил проект DeepState .

По данным проекта, российские войска полностью захватили поселок Шевченко, до этого под контролем РФ была лишь часть населенного пункта.

Несколько дней назад оккупанты также установили контроль над Бурлацким. Зато село Вольное Поле до сих пор остается в «серой зоне», то есть боевые действия там продолжаются, и территория не контролируется ни одной из сторон.

Инфографика: DeepState

Кроме того, аналитики зафиксировали продвижение российских сил в направлении севернее Бурлацкого и южнее Свободного Поля.

«Следующее обновление карты будет неутешительным», — написали аналитики.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро четверга, поселок Шевченко в Донецкой области остается частично оккупированным. Село Вольное Поле находится под контролем украинских сил, тогда как Бурлацкое уже захвачено российскими войсками.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Также на картах Генштаба видно, что территории к северу от Бурлацкого и к югу от Свободного Поля находятся под контролем оккупантов.

Аналитики OSINT-проекта DeepState сообщают об интенсивных штурмовых действиях российских войск на направлении бывшей Тактической группы Угледар. Согласно их сводке, оборона на этом участке стремительно ослабляется, а противник достигает существенных успехов в продвижении.

Российские силы, по данным аналитиков, ведут активные боевые действия от Алексеевки до Зеленого Поля, используя большое количество пехоты.

Кроме того, противник оказывает давление со стороны Запорожья в направлении села Звезда, а также пытается полностью захватить Комар и закрепиться в нем, сосредоточив там значительные силы пехоты. Активные боевые действия также продолжаются на участке Шевченко — Вольное Поле — Новоселка.