Россияне оккупировали село Разино в Донецкой области и продвинулись возле Видродження, Торецка, Даниловки и Красного Первого, сообщает DeepState .

Соответствующие обновления можно увидеть на карте DeepState.

Фото: deepstatemap.live

12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.

13 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.