Россияне оккупировали Разино в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов — DeepState
Россияне оккупировали Разино в Донецкой области, сообщили в DeepState (Фото: deepstatemap.live)
Россияне оккупировали село Разино в Донецкой области и продвинулись возле Видродження, Торецка, Даниловки и Красного Первого, сообщает DeepState.
Соответствующие обновления можно увидеть на карте DeepState.
12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.
13 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.