Россияне оккупировали новые населенные пункты в Запорожской и Донецкой областях — DeepState

8 июля, 01:49
Поделиться:
Это очередное подтверждение растущей активности захватчиков на отдельных направлениях (Фото: DEEPSTATE)

Это очередное подтверждение растущей активности захватчиков на отдельных направлениях (Фото: DEEPSTATE)

В ночь на 8 июля аналитический проект DeepState зафиксировал новые попытки наступления российских оккупационных войск на нескольких участках фронта в Запорожской и Донецкой областях.

Согласно обновленным данным интерактивной карты, враг совершил незначительное продвижение в районе населенного пункта Каменское (Запорожская область), а также в населенных пунктах Яблоновка, Комар, Торецк и Запорожье в Донецкой области.

Реклама

Это очередное подтверждение растущей активности захватчиков на отдельных направлениях, несмотря на серьезные потери, которые они несут в результате действий украинских Сил обороны.

Напомним, что накануне, в ночь на 7 июля, DeepState сообщал о потере ВСУ контроля над двумя населенными пунктами на юге и востоке Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies