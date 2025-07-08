Это очередное подтверждение растущей активности захватчиков на отдельных направлениях (Фото: DEEPSTATE)

В ночь на 8 июля аналитический проект DeepState зафиксировал новые попытки наступления российских оккупационных войск на нескольких участках фронта в Запорожской и Донецкой областях .

Согласно обновленным данным интерактивной карты, враг совершил незначительное продвижение в районе населенного пункта Каменское (Запорожская область), а также в населенных пунктах Яблоновка, Комар, Торецк и Запорожье в Донецкой области.

Это очередное подтверждение растущей активности захватчиков на отдельных направлениях, несмотря на серьезные потери, которые они несут в результате действий украинских Сил обороны.

Напомним, что накануне, в ночь на 7 июля, DeepState сообщал о потере ВСУ контроля над двумя населенными пунктами на юге и востоке Украины.