Войска страны-агрессора России за минувшие сутки продвинулись в двух областях Украины, свидетельствуют данные OSINT-проекта DeepState в воскресенье, 19 октября.

Оккупанты имеют продвижение вблизи Филии в Днепропетровской области, возле Малиновки и в Охотничьем Запорожской области (Александровское направление).

Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в сводке утром 19 октября сообщал о 223 боевых столкновениях на фронте за сутки.

На Александровском направлении, по данным ВСУ, оккупанты 16 раз атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригоровка и Малиновка. При этом больше всего боев произошло на Покровском направлении — 47 штурмовых и наступательных действий РФ.

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области: Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

13 октября сообщалось об оккупации села Терновое Днепропетровской области.