Россияне продвинулись в Константиновке Донецкой области — DeepState
Российские войска продвинулись в Донецкой области (Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
Российские оккупационные войска продвинулись в Константиновке Донецкой области. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил мониторинговый проект DeepState.
Согласно данным карт проекта, российские войска закрепились в северо-западной части города, продвинувшись со стороны соседней Ильиновки и заняв позиции в так называемой серой зоне. Площадь оккупации за сутки увеличилась на 0,98 кв. км, а зона проникновения («серая зона») сократилась на такую же площадь.
22 октября DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в селе Рай-Александровка Краматорского района и вблизи села Вольное Покровского района Донецкой области.
17 октября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев опроверг заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о продвижении войск РФ на фронте. Он назвал доклад Герасимова от 16 октября о выходе к окраинам Краматорска и Запорожья, а также о захвате ряда населенных пунктов, откровенной ложью и манипуляциями.
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Он также опроверг информацию о захвате армией РФ более 1800 кв. км территории с сентября 2026 года. На самом деле Силы обороны с начала осени освободили больше территории, чем захватили российские оккупанты, сообщил Ковалев.
Также не соответствуют действительности заявления РФ о захвате городов Доброполье и Константиновка, поселка Алексеево-Дружковка, а также о выходе российских войск на окраины Краматорска Донецкой области. По состоянию на утро 17 октября, по словам представителя Генштаба, Доброполье остается под контролем Украины, а в Константиновке продолжаются бои.