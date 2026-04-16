Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Зеленого и в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом свидетельствуют карты DeepState .

«Враг продвинулся вблизи Зеленого (Пологовский район, Запорожская область) и в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область)», — говорится в сообщении.

Инфографика: DeepState

12 апреля DeepState сообщил, что войска РФ оккупировали село Мирное в Гуляйпольском районе Запорожской области. Продвижение войск РФ зафиксировано вблизи поселка Ветеринарное и села Петропавловка в Харьковской области, а также вблизи села Иванополье в Донецкой области.

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11 марта сооснователь DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV заявил, что Гуляйполе практически находится под оккупацией и инициатива там не на стороне Сил обороны.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне сейчас рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.