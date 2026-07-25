ССО повторно поразили Тюменский НПЗ более чем в 2000 км от Украины

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории России Черная Искра поразили Тюменский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

По данным ведомства, дроны ССО преодолели более 2000 километров до цели. Ключевые установки предприятия были защищены антидроновыми сетками, однако это не спасло завод — на его территории возник пожар.

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Это уже повторный удар украинских Сил специальных операций по Тюменскому НПЗ: ранее предприятие успешно атаковали месяц назад, 20 июня.

Тюменский НПЗ — один из крупных нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью переработки до 9 млн тонн нефти в год. Благодаря высокой глубине переработки завод специализируется на производстве высококачественного бензина и дизельного топлива.

Російські НПЗ у вогні

По другим данным, мощность предприятия составляет около 8 млн тонн нефти в год при глубине переработки, достигающей 98%. Основная продукция завода — дизельное топливо стандарта Евро-5, стабильный газовый бензин, нефтяной кокс, битум и мазут.

Во время первого удара по заводу 20 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что в операции были задействованы новые модернизированные беспилотники украинской компании Fire Point, способные, по его словам, поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров.