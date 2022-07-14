«Дедлайнов быть не может». Данилов ответил, на вопрос об освобождении юга Украины до 11 сентября, когда РФ попытается его аннексировать
Алексей Данилов заявил, что для армии нет дедлайнов на освобождение оккупированных территорий (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ прокомментировал, может ли быть дедлайном освобождения юга Украины 11 сентября — день единого голосования в России, когда планируется присоединить временно оккупированные территории к стране-агрессору.
«Здесь никаких дедлайнов быть не может. Это не соревнование на каком-нибудь производственном процессе или другие вещи, а серьезная вещь — война, это жизнь людей. Военное руководство будет решать, что необходимо делать и так, как оно посчитает нужным. Мы доверяем нашим войскам, доверяем нашим военным», — заявил он.
Данилов добавил, что дедлайны, которые устанавливает Россия — «вещи для нас абсолютно дикие и непонятные».
«Мы понимаем, что победа будет за нами. Никаких дедлайнов на войне быть не может, это недопустимые вещи. Война — это постоянно переменчивая ситуация, и думать, что вы можете все просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем. Война, к сожалению, такой многогранный процесс, что положить в одну формулу и понять, что 2+2 будет 4 — на войне так не работает», — подытожил секретарь СНБО.
23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
Эту же дату как «более реальную» называла Медуза.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.