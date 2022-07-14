«Дедлайнов быть не может». Данилов ответил, на вопрос об освобождении юга Украины до 11 сентября, когда РФ попытается его аннексировать

14 июля, 15:41
Алексей Данилов заявил, что для армии нет дедлайнов на освобождение оккупированных территорий (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Алексей Данилов заявил, что для армии нет дедлайнов на освобождение оккупированных территорий (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ прокомментировал, может ли быть дедлайном освобождения юга Украины 11 сентября — день единого голосования в России, когда планируется присоединить временно оккупированные территории к стране-агрессору.

«Здесь никаких дедлайнов быть не может. Это не соревнование на каком-нибудь производственном процессе или другие вещи, а серьезная вещь — война, это жизнь людей. Военное руководство будет решать, что необходимо делать и так, как оно посчитает нужным. Мы доверяем нашим войскам, доверяем нашим военным», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&t=2s

Данилов добавил, что дедлайны, которые устанавливает Россия — «вещи для нас абсолютно дикие и непонятные».

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«Мы понимаем, что победа будет за нами. Никаких дедлайнов на войне быть не может, это недопустимые вещи. Война — это постоянно переменчивая ситуация, и думать, что вы можете все просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем. Война, к сожалению, такой многогранный процесс, что положить в одну формулу и понять, что 2+2 будет 4 — на войне так не работает», — подытожил секретарь СНБО.

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Эту же дату как «более реальную» называла Медуза.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Оккупационные выборы в Крыму Российско-украинская война Радио НВ Алексей Данилов Оккупация Война России против Украины

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