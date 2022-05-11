«ВСУ делают все возможное». Деблокада Мариуполя военным путем сейчас невозможна — Минобороны 11 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны заявили о невозможности деблокировать Мариуполь военным путем (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Министерстве обороны Украины заявили, что сейчас деблокада Мариуполя военным путем невозможна.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр в ходе брифинга отметила, что если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то ее использовали бы, сообщает Суспільне.

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«ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию исправить», — сказала она.

Маляр рассказала, что Мариуполь защищают ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и силы Нацполиции.

«Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам», — подчеркнула она.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских и идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков.

10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

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