Дебаты Порошенко и Зеленского и отстранение главы Одесской ОГА Степанова. Главные новости 8 апреля Сегодня, 20:00 228 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В Украине продолжают обсуждать дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, а в киевском метро анонсировали полный вывод жетонов.

НВ собрало самые важные новости дня.

Нардеп объявил о создании межфракционного объединения За Зеленского в Раде

Народный депутат и экс-кандидат на пост президента Виталий Куприй заявил о создании в Верховной Раде нового межфракционного объединения За Зеленского. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины". Читать далее...

Штаб Зеленского просит у Авакова охрану для фаворита гонки

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что штаб кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления охраны. Читать далее...

Киевский метрополитен выводит жетоны из обращения с 1 ноября

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен заявило о полном выводе жетонов из обихода с 1 ноября 2019 года. Читать далее...

Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Максима Степанова от должности, но тот отказался покидать пост

Президент Украины Петр Порошенко отстранил от занимаемой должности главу Одесской ОГА Максима Степанова. Однако, Степанов отказался покидать эту должность, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Читать далее...

Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля. У Порошенко хотят дебатировать 14 и 19 апреля

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля. Глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Читать далее...

Авторы Слуги народа извинились перед людьми с синдромом Дауна за высказывания в сериале

Авторы сериала Слуга народа 3 и студии Квартал 95 извинились за слова "олигофрены", "дауны", "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала. Читать далее...

Экс-бойца Торнадо приговорили к пожизненному заключению за убийство двух патрульных в Днепре

В понедельник, 8 апреля, Центральный районный суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного подразделения Торнадо Александра Пугачева к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре. Читать далее...

Бывшего президента Румынии официально обвинили в преступлениях против человечности

Экс-президента Румынии Иона Илиеску официально обвинили в преступлениях против человечности во время антикоммунистической революции 1989 года. Читать далее...

В Луганской области перестало вещать украинское телевидение и радио

На территории Луганской области с четверга, 4 апреля частично отключено вещание украинского телевидения и радио, сказано в обращении коллектива филиала ОАО НСТУ Региональная дирекция UA Донбасс. Читать далее...

Стоимость дебатов на НСК Олимпийский увеличилась в шесть раз

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК Олимпийський между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может составить 6 млн гривен. Читать далее...