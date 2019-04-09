Дебаты и протесты под офисом Зеленского. Главные новости 9 апреля
В Украине не утихают заявления касательно дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленский и Петром Порошенко, а мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть нардепов покинет парламентскую фракцию Самопомочи.
НВ собрало самые важные новости дня.
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников
В Донецкой области при разминировании территории возле насосной станции погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены. Читать далее...
Садовый заявил, что часть нардепов вскоре покинет фракцию Самопомочи в Раде
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию Самопомочи и примкнет к другим политическим силам. Читать далее...
Аласания заявил, что если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным
Председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студии Суспільного, то их заменят чем-то нейтральным. Читать далее...
СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с фракцией БПП
По данным СМИ, президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом встретился с депутатами фракции БПП в Верховной Раде. Встреча состоялась 8 апреля и была посвящена второму туру президентских выборов. Читать далее...
В ПАСЕ передумали делать шаг в сторону возвращения РФ в Ассамблею
Член украинской делегации, народный депутат Борислав Береза заявил, что несмотря на попытку Германии и Нидерландов пролоббировать снятие с РФ ограничений по работе в ПАСЕ, дипломаты решили наработать компромиссную версию доклада, целью которого является принятие резолюции и возвращение российской делегации в ПАСЕ. Читать далее...
ФСБ заявила о задержании украинца, подозреваемого в создании "партизанского отряда для войны с РФ"
Российские силовики задержали гражданина Украины Игоря Пирожка, который, как утверждается, был членом Правого сектора. Читать далее...
Нацкорпус и Нацдружины пикетировали силовые ведомства и Администрацию президента
В Киеве представители Национального корпуса и Национальных дружин устроили пикет с требованием наказать фигурантов расследования Bihus.Info о хищениях в оборонном секторе. Читать далее...
Возле офиса Зеленского подрались сторонники и противники кандидата в президенты
В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского подрались участники двух акций, на которых собрались сторонники и противники актера. Читать далее...