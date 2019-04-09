Дебаты и протесты под офисом Зеленского. Главные новости 9 апреля Вчера, 20:00 620 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В Украине не утихают заявления касательно дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленский и Петром Порошенко, а мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть нардепов покинет парламентскую фракцию Самопомочи.

НВ собрало самые важные новости дня.

В Донецкой области подорвалась группа пиротехников

В Донецкой области при разминировании территории возле насосной станции погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены. Читать далее...

Садовый заявил, что часть нардепов вскоре покинет фракцию Самопомочи в Раде

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию Самопомочи и примкнет к другим политическим силам. Читать далее...

Аласания заявил, что если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным

Председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студии Суспільного, то их заменят чем-то нейтральным. Читать далее...

СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с фракцией БПП

По данным СМИ, президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом встретился с депутатами фракции БПП в Верховной Раде. Встреча состоялась 8 апреля и была посвящена второму туру президентских выборов. Читать далее...

В ПАСЕ передумали делать шаг в сторону возвращения РФ в Ассамблею

Член украинской делегации, народный депутат Борислав Береза заявил, что несмотря на попытку Германии и Нидерландов пролоббировать снятие с РФ ограничений по работе в ПАСЕ, дипломаты решили наработать компромиссную версию доклада, целью которого является принятие резолюции и возвращение российской делегации в ПАСЕ. Читать далее...

ФСБ заявила о задержании украинца, подозреваемого в создании "партизанского отряда для войны с РФ"

Российские силовики задержали гражданина Украины Игоря Пирожка, который, как утверждается, был членом Правого сектора. Читать далее...

Нацкорпус и Нацдружины пикетировали силовые ведомства и Администрацию президента

В Киеве представители Национального корпуса и Национальных дружин устроили пикет с требованием наказать фигурантов расследования Bihus.Info о хищениях в оборонном секторе. Читать далее...

Возле офиса Зеленского подрались сторонники и противники кандидата в президенты

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского подрались участники двух акций, на которых собрались сторонники и противники актера. Читать далее...