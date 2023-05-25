В Донецкой области оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища, три поселка под угрозой подтопления — ОВА 25 мая, 20:43 Дамба Карловского водохранилища (Фото:Центр противодействия дезинформации при СНБО)

Российские оккупационные войска разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области, в результате чего под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что россияне еще с начала полномасштабного вторжения постоянно обстреливали Карловку, нанося удары именно по дамбе.

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«К такому развитию событий мы были готовы, поэтому оперативные и спасательные службы Донецкой области уже начали действовать по четко определенному алгоритму», — подчеркнул Кириленко.

Областные власти предупредили громады, находящиеся в зоне вероятного подтопления. При необходимости начнется эвакуация гражданского населения.

Также ОВА созвала срочное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Был создан штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. О ходе событий Кириленко обещает сообщать дополнительно.

Карловское водохранилище на реке Волчья (бассейн рек Самара, Днепр) расположено в Покровском районе Донецкой области. Ближайший к нему населенный пункт — Карловка.