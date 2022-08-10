ДБР вернуло военным украденный в 2019 году лазерный прибор разведки 10 августа, 04:08 СН-4003 (Фото:orizon-navigation.ua)

Сотрудники Государственного бюро расследований вернули военным комплектующие в автоматизированный комплекс разведки СН-4003. Они были украдены в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По документам комплекс сгорел в январе 2019 года во время пожара в Луганской области. Однако работники Бюро выяснили, что на самом деле он был похищен из воинской части накануне.

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Лазерный прибор разведки, который является основной частью комплекса, был изъят у частного лица, скрывавшего его длительное время. На тот момент стоимость прибора составила около 550 тысяч гривен.

Теперь исправный прибор будет помогать на передовой.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 ( кража военного имущества, в условиях особого периода) УК Украины, устанавливается причастность конкретных лиц к похищению комплекса, а также предпринимаются действия по поиску другого военного имущества, которое «сгорело» во время пожара.

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