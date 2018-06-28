Даже не остановился. Кортеж Москальковой объехал Денисову перед воротами колонии, где удерживают Сенцова

Кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии Белый медведь, где содержат украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщает УНИАН, кортеж доставил Москалькову в колонию, объехав уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами.

Украинское информагентство обнародовало видео соответствующего инцидента.

На данный момент на телефонные звонки Денисовой Москалькова не отвечает, на ее попытки связаться с руководством колонии, сотрудники отвечают, что у них режимный объект.

Сама Денисова в себя в Facebook написала, что такое демонстративное поведение вызывает один вопрос - "как она (Москалькова) собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже о реализации гарантий на мое безусловное беспрепятственное посещение украинских политзаключенных, предоставленное мне президентом РФ".

"Я постоянно обращаюсь к очередному и прошу сообщить руководству.... ответ один - ждите. Пытаюсь представить заявление, его не берут. Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали кортежем, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи. А нам всем больно за Олега Сенцова, который голодает уже 46-й день. И мы не имеем точной информации, что с ним и как он себя чувствует. А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет говорить о чем-то типа "лечебного голодания", - пишет Денисова.

Ранее сообщалось, что Людмила Денисова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где содержат украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

На вопрос, есть ли какие-то шансы посетить Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

Напомним, что 18 и 26 июня украинские омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российской колонии, где содержится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.