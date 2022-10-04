Ключевой населенный пункт. ВСУ подняли флаг Украины над селом Давыдов Брод в Херсонской области — видео

4 октября, 15:00
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Над селом Давыдов Брод в Херсонской области подняли флаг Украины (Фото:most.ks.ua)

Над селом Давыдов Брод в Херсонской области подняли флаг Украины (Фото:most.ks.ua)

Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брод в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил депутат Роман Лозинский, который опубликовал видео из освобожденного села.

«Давыдов Брод отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцом на Херсон», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/lozynskyi.roman/videos/461732962676640

По словам Лозинского, Давыдов Брод освобождали силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.

Село находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.

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Накануне появилось видео, как бойцы Нацгвардии подняли флаг Украины в населенном пункте Золотая Балка Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=kxi0WyVRPb0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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