Ключевой населенный пункт. ВСУ подняли флаг Украины над селом Давыдов Брод в Херсонской области — видео 4 октября, 15:00 Над селом Давыдов Брод в Херсонской области подняли флаг Украины (Фото:most.ks.ua)

Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брод в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил депутат Роман Лозинский, который опубликовал видео из освобожденного села.

«Давыдов Брод отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцом на Херсон», — написал он.

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По словам Лозинского, Давыдов Брод освобождали силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.

Село находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.



Накануне появилось видео, как бойцы Нацгвардии подняли флаг Украины в населенном пункте Золотая Балка Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.