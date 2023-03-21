Журналисты идентифицировали оккупантов, причастных к военным преступлениям в Давыдовом Броде Херсонской области 21 марта, 18:08 Давыдов Брод после российской оккупации (Фото:Слідство.Інфо)

Журналисты установили российских оккупантов, вероятно, причастных к военным преступлениям в Давыдовом Броде Херсонской области, куда войска страны-террориста зашли в марте 2022 года. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

По данным расследователей, во время захвата села там находились 94-й полк особого назначения росгвардии, кадыровский полк Север-Ахмат и ОМОН Ахмат-1, 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии — так называемый псковский десант, причастный к военным преступлениям в Буче, а также подразделения южного военного округа страны-агрессора РФ.



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Журналисты установили, что в Давыдовом Броде был ликвидирован сержант росгвардии Владимир Барсук — он был замкомандира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 2020—2022 годах — командиром 137-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Фото: slidstvo.info

Также в селе был ликвидирован майор военной разведки росгвардии Сергей Попов, который в 1999—2000 годах служил в отряде спецсилы ВВ МВД на Северном Кавказе. В 2019—2022-м оккупант был и.о. заместителя командира батальона оперативного спецназначения росгвардии.

«По предварительным данным, он погиб 25 сентября в местной школе, где располагались оккупанты и куда нанесли удар ВСУ. В результате взрыва Попов получил травму и умер от кровопотери», — сообщает Слідство.Інфо.

Фото: slidstvo.info

В Давыдовом Броде был ликвидирован спецназначенец росгвардии Владислав Дятлов, который снимал на телефон свои мародерства в Украине.

Фото: slidstvo.info

Журналисты предполагают, что в захвате села также участвовал сержант 234-го полка 2-го батальона 5-й роты армии РФ Андрей Сухих. В пабликах страны-агрессора утверждается, что он был в Буче Киевской области, Попасной Луганской области, а затем пытал людей в Херсонской области. Оккупант был ликвидирован 14 февраля 2023 года возле Кременной Луганской области.

Фото: slidstvo.info

Слідство.Інфо установило, что в Давыдовом Броде был ликвидирован водитель-электрик отделения взвода реактивной артиллерийской батареи Даниил Саитов, который в июле 2021 года подписал контракт с армией страны-агрессора. Он участвовал в полномасштабной войне против Украины четыре месяца.

Фото: slidstvo.info

Старший лейтенант Иннокентий Хуторской был ликвидирован в мае 2022 года, а его мать в соцсетях продолжает распространять ложь пропагандистов и поддерживать войну против Украины.

Фото: slidstvo.info

Российский оккупант Дмитрий Черный в соцсетях признал, что участвовал в захвате Давыдова Брода с 4 апреля до 7 августа 2022 года. По данным журналистов, он до сих пор жив.

Фото: slidstvo.info

В Херсонской областной прокуратуре сказали журналистам, что расследуют 130 нарушений законов и обычаев войны в Давыдовом Броде, к которым причастны оккупанты. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Бои за село продолжались несколько месяцев, Давыдов Брод был освобожден 4 октября. Местные жители рассказали журналистам, что оккупанты их грабили, вывозили на допросы, отбирали еду и ежедневно обстреливали дома, обвиняя в этом ВСУ.

