Внутренняя кухня Давоса. Что на самом деле говорили об Украине во время главного мирового экономического форума — инсайды от спикера 2 июня, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Федор Сердюк на форуме в Давосе показывает каску, которая была повреждена в результате военных действий (Фото:FAST Перша допомога і спецпідготовка via Facebook)

У мирового сообщества есть выбор: предоставить Украине вооружение для активной борьбы, либо поставлять гуманитарную и медицинскую помощь вечно, считает эксперт по первой медпомощи Федор Сердюк, спикер Всемирного экономического форума в Давосе.

Федор Сердюк — украинский предприниматель, эксперт по первой помощи, основатель образовательного проекта FAST, советник министра финансов Украины. В этом году Сердюк был одним из членов украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он участвовал в дискуссиях на сессии Реагирование на гуманитарный кризис в Украине, где обсуждались, в частности, такие вопросы как предоставление первой помощи в зоне боевых действий, поставки медицинского оборудования и необходимость в предоставлении Украине вооружения для борьбы с российскими оккупантами.



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В интервью НВ Федор Сердюк рассказывает о том, как выглядит внутренняя «кухня» экономического форума в Давосе, как воспринимают войну в Украине топ-политики из разных стран мира и в чем сегодня больше всего нуждаются украинские военные.

О роли ВЭФ в формировании мировой повестки дня

Всемирный экономический форум — организация, которая имеет статус международной. Она была создана более 50-ти лет назад как часть большого глобализационного тренда после Второй мировой войны наравне с такими институциями как, например, Международный валютный фонд. Опосредованной целью этого было не допустить новой большой войны. Так что я бы сказал, что ВЭФ — это такое место, где отражается, как говорится, «средняя температура по палате». То есть, характеристики того, что происходит в мире в глобальном плане на политическом, экономическом, бизнесовом уровнях.

Главная идея форума в Давосе — что все общаются друг с другом на равных, и именно такой подход позволяет достичь сторонам максимальных результатов. Если ты занимаешь позицию «просящего», результата не будет. То же самое, если ты занимаешь позицию, где находишься «свысока». Наиболее выгодный формат общения на таком мероприятии — это партнерские взаимоотношения.

ВЭФ — это не конференция с конкретными результатами, которые можно внести в протокол. Это время и место, когда сильные мира сего собираются в одной точке. Соответственно, можно назначить с ними встречи один на один и пообщаться вживую, пользуясь случаем. Это очень открытое комьюнити, где все знакомятся друг с другом. Это суперзакрытая вечеринка, на которой все эти люди чувствуют себя безопасно.

О поддержке Украины

В этом году на форуме в Давосе произошло то, чего никогда не было в течение предыдущих полсотни лет: ВЭФ заняли сторону Украины. Ранее Давос никогда не принимал чью-либо сторону так, как это было сейчас. Выбрать Украину главной темой форума — это было вполне очевидным шагом.

На форуме нами был неоднократно повторен месседж о том, что превентивные меры — это куда более выгодно, чем работа с последствиями. У мирового сообщества есть выбор: либо они дадут нам оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей территории, либо будут вынуждены поставлять нам гуманитарную, медицинскую помощь вечно. У представителей гуманитарной сферы эта мысль вызвала легкий шок и интерес.

Правда в том, что сообщество, которое там присутствовало, приучено не болтать лишний раз и не выражать чрезмерный интерес. Они понимают, что их могут «закэнселить». Поэтому антиукраинская позиция в Давосе практически не звучала. Единственный, кто ее хоть как-то пытался озвучить, это Генри Киссинджер, бывший государственный секретарь США. Он сказал, что Украине стоит отдать рф свои территории, чтобы закончить эту войну. Остальные же боятся что-то говорить, ведь опасаются, что за это их раскритикуют. Поддерживать Украину сегодня — это единственное нормальное положение вещей.

Внутри форума был большой скандал, связанный с представителями одной из восточных национальностей, которые были очень обижены реакцией ВЭФ, а именно, что на украинские события эта реакция была, а на их злоключения — нет. Но разница в том, что перед началом войны в Украине не было гражданской революции, в целом, мы были состоявшейся страной, хоть и со своими проблемами. Думаю, это одна из причин, почему нас так поддерживает мировое сообщество.

Президент Польши Анджей Дуда очень фанатично поддерживает Украину. Думаю, тут есть еще и некая географическая привязка — понимание того, что мы — очень близко к странам Евросоюза. Еще одна страна, которая публично выразила на форуме в Давосе свою позицию в поддержку Украины — это Северная Македония, например. В целом, я бы сказал, что всю украинскую адженду толкают вполне конкретные герои, и их можно назвать по имени. Это председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, балтийские страны, Анджей Дуда, и еще три-четыре корпорации, плюс десяток частных бизнесменов. Это те, кто, по моему мнению, был наиболее активен.

Во время форума в Давосе у нас была также возможность пообщаться с мировой прессой. Тема, на которой все оживляются, это поиски компромисса. Мне не сильно верится в то, что украинское сообщество будет радо каким-то уступкам, что мы готовы отдавать россии свои территории. И я им всем об этом говорил. Пространства для маневра — нет. Военная опция и поставки оружия — очень важны. Однако переговорный процесс блокирован, в частности, из-за того, что россия не готова что-либо обсуждать. И общественная критика просто сметет все те пораженческие сценарии, которые будут предлагаться и озвучиваться со стороны. Особенно если учитывать, что мы неплохо воюем.

Многие почему-то были уверены, что среди украинцев — много испуганных людей, которые готовы на мир любой ценой. Я не думаю, что это — правда. Еще хотел бы отметить, что иностранные СМИ очень заинтересованы первыми лицами как в Украине, так и в россии. Например, одного журналиста интересовало, кто, по мнению украинской разведки, вхож в близкий круг путина.

О текущих потребностях Украины

Количество людей, которых мы еженедельно обучаем тактической медицине, разнится от тактических задач. Что касается моей организации, то сейчас работаем на уровне около 400 человек в неделю. Фокусируемся на том, чтобы охватывать подразделения на южном фронте — то есть, на самых боевых позициях.

Сложность в том, что имея ограниченные ресурсы, ты должен выбрать тех, кому эта инвестиция даст наибольшую добавочную стоимость. Например, в Украине сегодня более 100 тыс. территориальной обороны, но одна другой — рознь. Поэтому важно отделить зерна от плевел и не гнаться за количеством.

Если говорить о том, в чем наиболее нуждаются сейчас украинские военные в плане медицины, это, в первую очередь, все медицинские расходники для оказания первой помощи. За последнее время армия возросла в количестве где-то со 150 тыс. человек до 300. Добавим к этому также полицию и другие структуры, которые не относятся к самой армии. Это значит, что из 150-ти комплектов плюс резерв необходимо сделать 450 комплектов плюс резерв. А качественное снаряжение, которое мы предоставляем, не производилось массово. Поэтому вопрос не в том, где его купить, как произвести. Для примера, на один из видов правильных турникетов стояла очередь на 16 недель.

Не так давно я общался с одним высокопоставленным медицинским чиновником, и знаю, что у армии есть потребности в таких вещах, как, например, стоматологическая техника, или препараты для тех, кто болен туберкулезом. Потому что люди, которые попадают в армию, имеют разные проблемы, и их надо решать.

Что касается помощи гражданским учреждениям: роддомам, больницам, врачам в этих больницах, то, учитывая макрофинансовую помощь, которую, надеюсь, и впредь будет получать Украина, мы можем закупать все необходимое. Так что это — не предмет какого-то широкого дефицита. Все это эффективно покрывается и маленькими частными донейшенами: например, кто-то принес в больницу три упаковки перчаток.

Актуальный вопрос для меня сейчас: какую роль будет играть государство в процессах восстановления Украины после войны. Потому что если оно будет таким себе инвестиционным банком, ни к чему хорошему это не приведет. Необходимо создать некую инфраструктуру, которая позволит направлять в нужное русло ту позитивную энергию, которая сейчас транслируется в нашу сторону.

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