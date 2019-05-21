Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ

Вчера, 13:52
7982
Цей матеріал також доступний українською
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ - фото

Крым. Реалии

Надпись оставила организация Суверенный Крым

В оккупированном РФ Симферополе на мурале с Владимиром Путиным, нарисованном на одном из домов, неизвестные оставили послание для ФСБ.

Как сообщает Крым. Реалии, с помощью трафарета на изображение с главой Кремля была нанесена провокационная надпись, адресованная оккупантам.

«ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, с*ка», — говорится в послании, подписанном организацией Суверенный Крым.

Ее активисты в комментарии журналистам подтвердили свою причастность к данной акции.

В то же время в Telegram-канале Суверенного Крыма члены организации решили высмеять инцидент с муралом Путина.

«Сегодня ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия — высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, нахально приписав в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник», — говорится в нем.

Теги:   Симферополь ФСБ Мурал Владимир Путин Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

События

Вчера, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8245
События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
7982
События

20 мая, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7835