Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
В оккупированном
РФ Симферополе на мурале с Владимиром Путиным, нарисованном на одном из домов,
неизвестные оставили послание для ФСБ.
Как сообщает
Крым. Реалии, с помощью трафарета на изображение с главой Кремля была нанесена провокационная
надпись, адресованная оккупантам.
«ФСБ, давай
поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, с*ка», — говорится в послании,
подписанном организацией Суверенный Крым.
Ее активисты в комментарии журналистам подтвердили свою причастность к данной акции.
В то же время в Telegram-канале
Суверенного Крыма члены организации решили высмеять инцидент с муралом Путина.
«Сегодня
ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали
памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия —
высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, нахально приписав
в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже
классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник», —
говорится в нем.