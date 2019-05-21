Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ Вчера, 13:52 7982 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Надпись оставила организация Суверенный Крым Крым. Реалии

В оккупированном РФ Симферополе на мурале с Владимиром Путиным, нарисованном на одном из домов, неизвестные оставили послание для ФСБ.

Как сообщает Крым. Реалии, с помощью трафарета на изображение с главой Кремля была нанесена провокационная надпись, адресованная оккупантам.

«ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, с*ка», — говорится в послании, подписанном организацией Суверенный Крым.

Ее активисты в комментарии журналистам подтвердили свою причастность к данной акции.

В то же время в Telegram-канале Суверенного Крыма члены организации решили высмеять инцидент с муралом Путина.

«Сегодня ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия — высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, нахально приписав в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник», — говорится в нем.