Окончательное решение о начале учебного года будет принимать руководство вузов — Минобразования 21 июля, 20:36 Учеба в университетах может проходить онлайн, офлайн или в смешанном формате (Фото:janeb13 / Pixabay)

Высшие учебные заведения смогут сами определять дату начала учебного года, учитывая безопасностную ситуацию в регионе.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 21 июля.



"…Окончательное решение о начале учебного года будет зависеть от руководителя — ректора — данного высшего учебного заведения. Наши ректоры, учитывая ситуацию с безопасностью, ситуацию с наличием научно-педагогических работников, ситуацию со студентами, смогут принять взвешенное решение относительно начала нового учебного года", — сказал он.



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Витренко добавил, что Минобразования рекомендует начать учебу с 15 августа для студентов второго, третьего, четвертого курсов и второго курса магистратуры по несколькими причинам, главная из которых — «чтобы дети как можно быстрее пошли в офлайн-обучение».

«Мы должны обеспечить альтернативу: либо офлайн, либо смешанная форма обучения, либо онлайн для того, чтобы студенты не потеряли ни одного дня своей студенческой жизни… Многие учебные заведения начинают обучение 15 августа, но выводят только те специальности, где высок удельный вес дуального образования, где нужно тренироваться и иметь практику, а социогуманитарные специальности будут выводить на обучение с 15 сентября», — сказал он.

По словам замминистра, сейчас в учебных заведениях продолжается аудит безопасностной ситуации. Он также заявил, что Минобразования рекомендует использовать субботы для учебы, чтобы разгрузить аудитории в соответствии с количеством мест в укрытиях.

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.



Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.



По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.



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