Неизвестный мужчина фотографировал двери и собирал информацию о директоре The Kyiv Independent

Главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко заявила, что в квартиру исполнительного директора издания Дарьи Шевченко приходил неизвестный мужчина и собирал информацию о ней.

Об этом Руденко написала во вторник, 30 сентября, в Facebook.

«Вот этот молодой человек вчера пришел по месту жительства исполнительного директора The Kyiv Independent Дарьи Шевченко и собирал о ней информацию. Он пытался опрашивать соседей, у которых быстро вызвал подозрение. Показывал фото Дарьи. Зачем-то фотографировал двери подъезда и общие двери на этаже», — написала журналистка.

По ее словам, в дом мужчину привели работники местного ЖЭКа. Он показал удостоверение, но «неизвестно, какое». Руденко отметила, что Шевченко написала заявление о преследовании в полицию.

«У Дарьи нет никаких личных конфликтов или дел, которых может касаться этот случай. Единственная версия — это связано с ее деятельностью как исполнительного директора The Kyiv Independent, и с нашей журналистской работой. Такой сбор информации может быть одним из действий в рамках досудебного расследования, или просто способом давления», — заявила главный редактор.

29 августа издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что НАБУ проверяет, не завышала ли компания Fire Point стоимость компонентов или количество дронов, которые поставлялись для Минобороны.

По словам одного из собеседников издания, отдельно расследуется возможная связь компании с совладельцем студии Квартал 95 Тимуром Миндичем.

Согласно документам, которые получило Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Министерства обороны на беспилотники.

Позже в НАБУ заявили, что «не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты Фламинго».

2 сентября Руденко заявила, что компания Fire Point, которая производит ракеты Фламинго, требует опровергнуть материал о расследовании НАБУ. Она сообщила, что 1 сентября издание получило соответствующее письмо от руководителя Fire Point Егора Скалыги. По словам главного редактора, в письме не указаны причины, почему компания требует опровергнуть материал. В то же время в качестве аргумента было предоставлено письмо от НАБУ, которое, как отметила Руденко, никоим образом не опровергает факты, указанные в статье.